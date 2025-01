L'última decisió de Juan Roig, propietari de Mercadona, que ha sorprès a molts

Juan Roig, conegut per liderar amb èxit la cadena de supermercats Mercadona, ha tornat a sorprendre. Aquesta vegada, no amb una innovació en el sector de la distribució, sinó amb una incursió en el món de la biotecnologia. L'empresari ha decidit entrar en el capital de la start-up Evolving Therapeutics, ho ha fet a través de la seva societat d'inversió Angels.

La inversió inicial és de 100.000 euros. Una xifra que, encara que no sembli descomunal, té un significat estratègic.

Amb aquest moviment, Roig reforça la seva posició en una empresa prometedora. Evolving Therapeutics va ser fundada per Pilar i Marisa Domingo-Calap. Les germanes han centrat els seus esforços en un problema crític: combatre els bacteris multiresistents.

Juan Roig, propietari de Mercadona, pren una gran decisió

L'aposta de Roig no és casualitat. La start-up desenvolupa tecnologia basada en l'ús de bacteriòfags. Aquests són entitats biològiques capaces d'atacar específicament bacteris patògens.

El seu enfocament és integral: Prevenció, diagnòstic i tractament d'infeccions bacterianes. A més, la seva aplicació s'estén més enllà de la salut humana, també abasta la salut animal i vegetal. Una versatilitat que situa Evolving Therapeutics a l'avantguarda.

Segons Angels, aquesta injecció de capital permetrà a la start-up fer un salt endavant. Entre els seus plans immediats hi ha l'ampliació del seu laboratori. Aquest laboratori està situat al Parc Científic de la Universitat de València (UV).

A més, la inversió impulsarà el creixement de la seva plantilla. “És una oportunitat per consolidar la nostra capacitat d'innovació”, va afirmar Pilar Domingo-Calap.

El paper de Lanzadera, l'acceleradora també vinculada a Roig, ha estat crucial. Aquest projecte ha estat clau per identificar el potencial disruptiu d'Evolving Therapeutics.

Juan Roig fa una gran inversió en el seu nou projecte

Però Roig no està sol en aquesta aventura. La Universitat de València i la Fundació Respiralia també tenen participacions minoritàries en la start-up. Aquesta col·laboració reforça el vincle entre la investigació científica i el desenvolupament de solucions pràctiques.

Les paraules de Pilar Domingo-Calap subratllen la importància d'aquesta inversió. “Promoure la biotecnologia a València és clau. Tenim la motivació i el talent, però moltes vegades els recursos no són suficients”, va explicar.

L'impacte d'aquest moviment transcendeix l'àmbit empresarial. En un context en què els bacteris resistents als antibiòtics són una amenaça creixent, solucions com les d'Evolving Therapeutics són indispensables.

Juan Roig ha demostrat una vegada més la seva visió estratègica. No només com a líder empresarial, sinó com un agent de canvi compromès amb el futur.

Aquest nou pas en la seva trajectòria referma la seva aposta per la innovació. Una decisió que, sens dubte, farà parlar molt. I que consolida Juan Roig com un dels empresaris més influents d'Espanya.

La biotecnologia a València té ara un aliat inesperat, però potent. El temps dirà fins on arribarà aquesta nova aposta.