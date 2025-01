Màxima felicitat per a Juan Roig i Hortensia Herrero: estan celebrant una cosa gran

Juan Roig i Hortensia Herrero estan més feliços que mai després de celebrar alguna cosa gran: el dia de Sant Vicent. El 22 de gener és festiu a València per commemorar el Baptisme de Sant Vicent Ferrer, patró de la capital. Entre els diferents actes, es duu a terme el baptisme d'un nadó que, en aquest cas, ha presidit la família Roig.

Com és tradició, el petit sortia de la casa natalícia del sant màrtir presidit per una processó de calesses fins a l'església de Sant Esteve. En una d'elles es trobava Hortensia, que ha acompanyat la feliç mare fins al temple llançant caramels. Juan Roig també ha estat vist a la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer.

Juan Roig i Hortensia Herrero estan de celebració

Juan Roig i Hortensia Herrero han demostrat una vegada més que viuen per i per a la ciutat de València. El propietari de Mercadona és molt fidel a les tradicions de la seva ciutat, motiu que l'ha portat a participar en alguns esdeveniments.

El matrimoni d'empresaris ha deixat enrere la tristesa per la DANA per mostrar-se feliços i celebrar alguna cosa gran: el dia de Sant Vicent. El dimecres 22 de gener, València es vestia de festa per commemorar una data important: el Baptisme de Sant Vicent Ferrer, patró de la ciutat.

Una de les tradicions en aquest dia és que un nen sigui batejat a l'església de Sant Esteve. El recorregut que marca la tradició és el següent: el petit ha de sortir de la Casa Natalícia de Sant Vicent rumb al temple. El camí es realitza en una processó de calesses mentre els ocupants, generalment familiars i amics, llancen caramels.

En aquest acte curiós per als que el desconeixen es trobaven Juan Roig i la seva esposa, Hortensia Herrero, que han participat amb gran alegria. El propietari de Mercadona acudia a la Casa Natalícia de Sant Vicent per assistir a la sortida del petit juntament amb la seva mare. Més tard, Hortensia era vista pujada en una calessa i repartint caramels als curiosos.

Juan Roig i Hortensia Herrero, amants de la cultura valenciana

No és la primera vegada que Juan Roig i Hortensia participen en la festivitat de Sant Vicent. En aquesta assenyalada data, València desplega part del seu potencial coronant el dia amb una gran 'mascletà'.

La parella d'empresaris no es perd mai aquesta celebració i sol ser habitual veure'ls participant activament en ella. Als que participen en la processó se'ls coneix com a 'Bults' o 'bultos', i representen les persones que van ajudar en el baptisme del sant.

D'aquí que Juan Roig i Hortensia, fidels devots i creients de l'Església catòlica, no dubtin a participar en aquest gran dia. I aquest any amb més sentiment que mai després de la tragèdia que va provocar el pas de la DANA per la Comunitat Valenciana.

Gairebé dos mesos han passat des de la riuada i encara hi ha zones que continuen sense ser habilitades. Les ajudes promeses pel govern de Mazón i del central tampoc estan arribant i la desesperació augmenta.

Només la família Roig ha demostrat activament la seva solidaritat donant gran part de la seva fortuna per ajudar els damnificats. Gràcies a Juan moltes víctimes han pogut posar en marxa els seus negocis o reconstruir les seves llars. "Són els únics que no ens han abandonat", recorda un ciutadà reconeixent el paper fonamental de l'empresari valencià.

Malgrat el dolor que encara persisteix, Juan i Hortensia han aparcat per un dia els seus compromisos per participar en el gran dia de València. Un dia que, per unes hores, ha retornat l'alegria als carrers i a la família Roig.