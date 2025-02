Sorpresa amb l'últim que Marta López ha explicat sobre Luitingo: 'És impossible'

Marta López ha deixat més d'un sense paraules amb l'última i inesperada informació que ha compartit sobre Luitingo i la seva sonada ruptura amb Jessica Bueno. La col·laboradora de televisió ha fet públic un àudio del cantant en el qual ell mateix assegura que "és impossible que estigui bé" tan aviat.

Va ser el passat diumenge, 23 de febrer, quan van saltar totes les alarmes al voltant d'aquesta mediàtica parella. Aquell dia, Amor Romeira va assegurar a Fiesta que Jessica i Luitingo havien trencat la seva relació després de més d'un any junts.

A més, la col·laboradora canària va compartir amb l'audiència de Telecinco tots els detalls que havien arribat a les seves orelles en relació amb aquesta sonada separació. Una situació que, com era d'esperar, va provocar una immediata reacció en Luitingo i Jessica Bueno.

Tant és així que ambdós van acudir a les seves xarxes socials per confirmar oficialment la seva ruptura a través d'un comunicat en conjunt. No obstant això, la model va decidir publicar a part una altra publicació desvetllant el seu actual estat anímic:

"Espero que pugueu entendre que necessiti un temps per estar per aquí amb normalitat... Tingueu paciència amb mi", va escriure Jessica Bueno a les històries del seu perfil d'Instagram, al costat d'una imatge seva plorant.

Una publicació que, segons ha desvelat Marta López a TardeAR aquest dilluns, 24 de febrer, no l'ha fet sentir gens bé a Luitingo. Tot apunta que el cantant no està per res conforme amb l'actitud que té la seva actual parella sentimental.

Marta López sorprèn amb el que últim que ha desvetllat sobre Luitingo

Fins a la data, Luitingo ha evitat per tots els mitjans desvetllar públicament com se sent després de la seva separació de Jessica Bueno. Una actitud molt diferent de la que ha tingut la mateixa model.

No obstant això, durant l'emissió de TardeAR d'aquest dilluns, Marta López ha desvelat quina ha estat la veritable reacció que ha tingut el cantant. Una dada que coneix després d'haver tingut l'oportunitat de parlar amb Amor Romeira.

Tal com ha assegurat Marta López, "Luitingo estaria molt enfadat per la reacció de Jessica Bueno de posar una imatge plorant". A més, i per si això fos poc, Leticia Requejo ha desvetllat com és ara la vida del cantant:

"Luitingo ha prioritzat aquests dos mesos la seva vida a Sevilla després d'estar molt de temps a Bilbao. Diuen que hi ha certes mentidetes pietoses que a la parella li passen factura".

No obstant això, després d'escoltar la seva companya, Marta López ha volgut compartir amb els espectadors un revelador àudio de Luitingo. En ell, l'artista assegura que està passant per un dels moments més durs de la seva vida:

"No agafo el telèfon ni als meus amics, és impossible que estigui bé. Amb els meus pares tot el dia, a casa seva, i amb amics... La veritat o la mentida la dic a les meves xarxes. Feu el que vulgueu, digueu el que vulgueu, jo em dedico a la meva música i a estar amb la meva família, que és el que vull".