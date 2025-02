Declaracions de Lidia Torrent després del problema amb Jaime Astrain: 'He despertat…'

Lidia Torrent ha tornat a les seves xarxes socials amb una nova i preocupant publicació. La presentadora de televisió ha sorprès els seus seguidors amb les últimes declaracions que ha compartit amb ells després del seu problema amb Jaime Astrain: "M'he despertat sentint-me malament".

Fa uns dies, van saltar totes les alarmes al voltant d'aquesta mediàtica parella després de sortir a la llum diversos rumors relacionats amb la seva possible ruptura sentimental. Unes especulacions que tenen el seu origen en el 37è aniversari del model.

Aquell dia, Lidia Torrent va decidir no acudir a la festa que havia organitzat Jaime Astrain, gest que, com era d'esperar, va generar un gran enrenou. Tant és així que diverses persones del seu entorn no van trigar a confirmar la crisi de la parella a través de la revista ¡Hola!.

"Les relacions passen per etapes i circumstàncies i volen gestionar la relació des de la intimitat i sense suposicions". Per la seva banda, la presentadora de First Dates també va confessar davant les càmeres d'Europa Press que "les parelles passen per alts i baixos".

No obstant això, després d'un temps sense publicar fotografies junts, fa uns dies, Lidia Torrent i Jaime Astrain van compartir una imatge seva presa durant un viatge amb amics a Formigal.

Ara, i amb la seva relació encara penjant d'un fil, la filla d'Elsa Anka ha tornat a Instagram amb una preocupant imatge. En ella, la presentadora i influencer ha revelat com es troba després del seu problema amb Jaime Astrain: "M'he despertat sentint-me malament".

Lidia Torrent fa unes noves declaracions després del seu sonat problema amb Jaime Astrain

Fa només unes hores, Lidia Torrent ha publicat a les històries del seu perfil d'Instagram una nova i reveladora publicació. A través d'aquesta imatge, la presentadora ha deixat al descobert el seu últim contratemps de salut.

En ella, podem veure Lidia Torrent asseguda i amb el rostre cansat, mentre que la seva filla li pren la temperatura amb un termòmetre digital. No obstant això, tal com es pot apreciar, de moment tot està en ordre.

"M'he despertat sentint-me malament, dèbil i constipada. Sort que la millor metge del món m'ha assegurat que, de moment, no tinc febre", ha assegurat Lidia Torrent, en conèixer que la seva temperatura no supera els 36 graus.

No obstant això, tot apunta que l'encara parella de Jaime Astrain ha volgut aprofitar el dia per descansar i gaudir d'un interessant documental. "Molt recomanable aquest documental: Vivir 100 años: Los secretos de las zonas azules", ha revelat la influencer en una altra de les seves històries d'Instagram.