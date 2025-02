Luitingo revela el que ningú no imaginava sobre Amor Romeira: 'Una relació bonica'

Després de confirmar-se la seva ruptura sentimental, Luitingo ha tornat a les xarxes socials per revelar una dada que ningú esperava sobre Amor Romeira. El cantant no ha tingut cap problema a assenyalar públicament la col·laboradora de televisió: "Creia que teníem una relació bonica i d'amistat".

Aquest diumenge, 23 de febrer, Amor ha fet saltar totes les alarmes al voltant de l'artista i la model Jessica Bueno. I tot en confirmar durant l'última emissió de Fiesta que la parella ha trencat la seva relació després de més d'un any junts.

"Em diuen que la parella està tocada arran del trasllat a Sevilla, quan deixen Bilbao, perquè Luitingo té més oci, més contacte amb amics... Jessica se sent més de costat en comparació amb Bilbao", explicava Amor.

Com era d'esperar, aquesta informació ha generat una inesperada reacció en la ja exparella. Tant és així que tots dos han acudit als seus respectius perfils d'Instagram per anunciar oficialment la seva ruptura a través d'un comunicat en conjunt.

A més, i per si això fos poc, Luitingo no ha volgut deixar passar l'ocasió per exposar davant tots els seus seguidors les mentides que, segons ell, ha explicat Amor Romeira. Motiu pel qual no ha dubtat a posar en qüestió el bonic vincle que els unia fins ara: "Creia que teníem una relació bonica i d'amistat".

Luitingo publica a les xarxes el que ningú imaginava sobre Amor Romeira

Immediatament després de compartir el comunicat juntament amb Jessica Bueno a les històries d'Instagram, Luitingo ha sorprès els seus seguidors amb una publicació més. No obstant això, en aquest cas, anava dedicada a Amor Romeira.

Juntament amb una captura del seu historial de trucades i una altra de la seva conversa amb Amor Romeira, el cantant andalús ha volgut deixar al descobert tota la seva veritat.

Luitingo ha trencat el seu silenci per parlar sobre "els comentaris tan incerts que aquesta persona ha dit sobre mi i la relació". "Dir que des del 22 de desembre de 2023 fins fa uns dies mai ens hem separat ni abandonat. Ni per al bo ni per al dolent", ha afegit a continuació.

Ha estat en aquest moment quan l'exparticipant de GH VIP no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de qüestionar davant els seus seguidors la seva amistat amb Amor Romeira. I és que considera que la preocupació que ha tingut la tertuliana en les últimes hores ha estat interessada.

"Així que, Amor Romeira, creia que teníem una relació bonica i d'amistat, però has demostrat que no. Des d'avui al matí estàs trucant-me i escrivint-me per informar-te de tot, però en no aconseguir res has volgut tacar la meva imatge mentint", ha sentenciat Luitingo.