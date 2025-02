Gareth, l'altre home a la vida de Charlene, l'esposa d'Alberto de Mónaco

La princesa Charlene de Mònaco celebra el seu 47è aniversari en un moment en què la seva vida continua sent objecte d'atenció. Des que es va casar amb el príncep Albert, la seva trajectòria en la monarquia ha estat marcada tant pel glamour com per les dificultats. Tot i així, més enllà dels compromisos institucionals, ha comptat amb un cercle proper que ha estat fonamental en els moments més complicats.

Estefania de Mònaco: la major aliada de Charlene dins de la família reial

Des que Charlene va arribar a Mònaco el 2011, Estefania de Mònaco ha estat un dels seus majors suports. Encara que sempre ha estat coneguda pel seu caràcter independent, la seva relació amb Charlene ha estat una de les més estretes dins de la família Grimaldi.

A diferència d'altres figures de la monarquia, Estefania ha mostrat una actitud protectora amb la seva cunyada. En els moments més complicats, com els rumors previs al seu casament amb Albert II o les especulacions sobre el seu estat de salut, ha estat al seu costat. Durant la llarga recuperació de Charlene el 2021, que va haver de romandre mesos fora del Principat, Estefania va assumir compromisos i va romandre a prop de la família.

Ambdues comparteixen una visió similar sobre la importància de les causes socials. Estefania ha estat una figura clau en la lluita contra el VIH a Mònaco, un àmbit en què Charlene també ha mostrat el seu compromís. Aquesta afinitat ha enfortit encara més el seu vincle.

Melanie-Antoinette Costello de Massy: una aliada discreta però essencial

Un altre dels noms que ha cobrat rellevància en l'entorn de Charlene és el de Melanie-Antoinette Costello de Massy. Encara que no és una de les figures més mediàtiques de la família Grimaldi, la seva proximitat amb la princesa ha estat constant. Filla d'Elisabeth-Anne de Massy, Melanie-Antoinette és presidenta del Club de Tennis de Montecarlo i una peça clau en la societat monegasca.

El seu vincle amb les tradicions del Principat i la seva discreció l'han convertit en una consellera de confiança per a Charlene, ajudant-la a integrar-se. En moments de crisi, com les absències prolongades de la princesa per qüestions de salut, ha estat també una peça clau.

Gareth Wittstock: el germà inseparable de Charlene

Més enllà de l'entorn reial, Charlene ha comptat sempre amb el suport incondicional del seu germà Gareth Wittstock. Enginyer informàtic de professió, va deixar la seva vida a Sud-àfrica per traslladar-se a Mònaco després del matrimoni de la seva germana amb el príncep Albert.

Des de llavors, Gareth ha estat involucrat en la Fundació Princesa Charlene, promovent l'educació a través de l'esport i fomentant la seguretat a l'aigua. El seu paper en l'organització ha estat clau per mantenir viu el llegat de la seva germana en l'àmbit benèfic.

Malgrat la fama de la família Grimaldi, Gareth ha mantingut un perfil discret, construint la seva vida al Principat al costat de la seva esposa Roisin Galvin i els seus fills. La seva estabilitat familiar i el seu suport constant han estat un refugi indispensable per a Charlene en els moments més difícils. La princesa de Mònaco continua afrontant desafiaments, però ho fa amb el suport d'un cercle de confiança que ha demostrat ser inquebrantable.