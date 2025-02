Arriba la felicitat a la casa d'Isabel Pantoja: Leticia Requejo ho ha destapat tot

En el programa TardeAR, Leticia Requejo ha confirmat la millor notícia sobre Isabel Pantoja. Una notícia inesperada que ha sorprès els presents. I és que la felicitat per fi ha arribat a la vida d'Isabel Pantoja tal com s'ha destapat en directe.

"Isabel Pantoja ha estat mare i és el motiu pel qual Isabel Pantoja ha abandonat Canàries quan estava donant suport a Anabel en el seu pitjor moment", ha confessat Leticia Requejo. Unes paraules que han deixat sense alè a tots al plató. Ningú s'esperava semblant revelació.

Els detalls no han trigat a sortir a la llum. "Al mes de desembre, Isabel s'ha mudat a Madrid amb dos gossets i després li n'han regalat un altre", ha afegit Leticia Requejo.

Leticia Requejo confirma l'última hora sobre Isabel Pantoja

Tot semblava normal fins que un gir inesperat ha canviat la vida de la tonadillera. "Una gosseta s'ha quedat embarassada, s'ha avançat el part i ha donat a llum", ha explicat la periodista.

L'emoció ha estat tal que Isabel i Agustín no van dubtar a actuar de seguida. "Isabel i Agustín van fer les maletes i van venir a presenciar el part de la seva gosseta", ha assegurat Leticia. Un gest que demostra l'amor incondicional de la cantant per les seves mascotes.

Per la seva banda, Anabel Pantoja va entendre la situació. Conscient de la importància d'aquest moment per a la seva tia, li va donar permís perquè abandonés Canàries i estigués al costat de les seves mascotes. Un acte de generositat per part d'Anabel que ha permès que Isabel visqués un dels moments més feliços de la seva vida.

Arriba la felicitat a la llar d'Isabel Pantoja segons ha destapat Leticia Requejo

La família Pantoja ha crescut de manera inesperada. "Ara Isabel viu amb Agustín i amb set gossets més", ha confirmat Leticia Requejo. La felicitat s'ha instal·lat a la casa de la cantant.

Per ara, Isabel "no té intenció de donar o posar en adopció cap dels animals". Prefereix gaudir de cadascun d'ells, assegurant-se que creixin envoltats d'amor i cures.

Així ho han confirmat a TardeAR, la felicitat ha arribat a la llar d'Isabel i Agustín Pantoja. Un nou capítol en la vida de l'artista, marcat per la tendresa i la companyia dels seus fidels amics de quatre potes. Sens dubte, una història que ha emocionat a tots i que demostra l'enorme cor de la tonadillera.