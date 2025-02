Ningú esperava la confessió de Lolita Flores a 'TardeAR': 'La meva família…'

El plató de TardeAR ha viscut un moment inesperat, Frank Blanco ha aturat la taula d'actualitat per fer un anunci important. Un nou col·laborador s'unia a la secció de societat, a més, el presentador ha confessat que la persona en qüestió era familiar d'un dels tertulians presents: Lolita Flores. Encara que ha estat Lolita Flores qui ha sorprès a tots els seus companys després de confessar que la nova col·laboradora en realitat no és de: "La meva família perquè no som de sang".

Quan Frank Blanco ha anunciat que el seu familiar es trobava en plató, les mirades han recorregut la taula de col·laboradors. De sobte, Lolita Flores ha aixecat la mà, l'artista ha somrigut abans d'aixecar-se.

Amb gest emocionat, ha confirmat que era ella qui tenia un vincle especial amb la nova col·laboradora del programa. Però la seva confessió no ha acabat aquí.

Ningú esperava la confessió de Lolita Flores a TardeAR

Lolita Flores ha sorprès a tots amb les seves paraules: “No és de la meva família perquè no som de sang. Però és familiar perquè la seva mare i la meva són com si fossin germanes, per la qual cosa som com cosines”, ha declarat amb emoció. El plató ha reaccionat amb sorpresa, ningú esperava aquesta explicació.

En aquell instant, tothom ha entès de qui estava parlant. Amb un gran somriure, Lolita ha presentat a la seva gran amiga: Charo Vega.

La col·laboradora ha entrat al plató entre aplaudiments. Lolita no ha pogut contenir l'emoció i l'ha abraçada amb força. La complicitat entre ambdues ha quedat patent des del primer moment.

Lolita Flores es alegra per la incorporació de la seva amiga a l'equip de TardeAR

Aquest nou repte professional ha significat molt per a Charo Vega. Ha estat un pas important en la seva vida, especialment després d'haver perdut recentment a Tony Aravaca, el seu exmarit. Malgrat el dolor, ha assegurat que està disposada a seguir endavant i que se sent feliç amb aquesta oportunitat.

Per la seva banda, Lolita Flores s'ha mostrat entusiasmada amb la incorporació de la seva amiga al programa. Lolita Flores ha confessat que està feliç per poder compartir zona de treball amb la seva gran amiga.

Amb la sinceritat que la caracteritza, ha confirmat: “La vull molt”. Les seves paraules han tancat un moment de gran emoció al plató de TardeAR. Ara Lolita Flores i Charo podran compartir més moments d'intimitat i gran amistat als passadissos de Telecinco.