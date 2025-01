Impacte pel que Cayetano Rivera ha explicat sobre Pedro Sánchez: 'Venen els dolents'

Durant la seva última i esperada entrevista, Cayetano Rivera ha deixat a més d'un sense paraules amb el que ha explicat sobre l'actual president del Govern, Pedro Sánchez. "Recórrer sempre al tòpic que venen els dolents, cansa", ha assegurat el torero.

Tal com van confirmar ahir a Espejo Público, aquest dimecres, 22 de gener, aquest famós torero s'anava a asseure al seu plató de televisió per oferir la seva "entrevista més personal". I dit i fet.

Aquest matí, Cayetano Rivera ha acudit a aquestes instal·lacions per parlar, entre altres coses, de la seva sortida de les places de toros. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció de la seva intervenció ha estat la confessió que ha fet sobre Pedro Sánchez.

Després d'assegurar que no li agradaria que el seu fill o el seu nebot es dediquessin a la tauromàquia, el torero ha parlat sobre l'actual president del Govern. Més concretament, sobre algunes de les decisions que ha pres juntament amb el seu equip.

Durant la seva intervenció, Cayetano Rivera i la resta de col·laboradors han vist un vídeo de Pedro Sánchez parlant dels actes que van organitzar per la mort de Franco. Moment en què el torero ha volgut compartir la seva opinió al respecte.

Tal com ha assegurat, no li sembla malament que es vulgui commemorar "la mort d'un dictador". No obstant això, ha deixat clar que discrepa en un punt concret:

"Potser discrepo una mica amb la quantitat de celebracions que es faran, podent fer-ho també sobre la Constitució. Jo crec que recórrer sempre al tòpic que venen els dolents... Crec que aquesta història cansa una mica. A més, considero que és reviure una història tràgica i dramàtica".

Cayetano Rivera parla alt i clar sobre Pedro Sánchez

No obstant això, Cayetano Rivera ha volgut deixar molt clar que considera que és una cosa que no hem d'oblidar per no caure "en els mateixos errors". D'altra banda, el torero tampoc ha tingut cap problema a parlar sobre la victòria de Donald Trump i el seu retorn a la Casa Blanca.

El torero ha exposat davant l'audiència d'Antena 3 una dada que li sembla "curiosa". "El que em sembla curiós és que es comenci parlant d'immigració o del col·lectiu LGTBIQ+ i no es comenci parlant de les declaracions que ha fet Putin".

El president de Rússia ha desvelat públicament "com pretén reprendre les converses amb els EUA per evitar així una tercera guerra mundial". Una informació que, segons el criteri de Cayetano Rivera, és molt més rellevant que les polítiques migratòries de Trump.

No obstant això, el torero no ha tingut cap problema a mostrar-se a favor de la decisió que ha pres el president electe dels EUA en relació amb aquest tema. Posicionant-se així en contra de les mesures posades en marxa per Pedro Sánchez:

"Ara em podeu explicar a mi com una política d'immigració en la qual es controla la frontera i s'expulsa a tot aquell que comet algun delicte és pitjor que una política d'immigració amb portes obertes i sense control, com la que tenim aquí".

Per aquest motiu, no entén que es mesurin tant les paraules de Trump quan "aquí estem acostumats que el que diuen no és el que es fa". "És evident que[Pedro Sánchez]diu una cosa i després en fa una altra", ha afegit a continuació.