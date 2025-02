Aquest és el luxós barri de Barcelona on Julia Otero té un preciós àtic

Julia Otero és una reconeguda periodista que ha aconseguit consolidar la seva professió al llarg dels anys. Actualment, segueix la seva trajectòria a Onda Cero, des d'on ha canviat d'horari i format per viure més tranquil·la. I és que precisament viure tranquil·la és el que pot fer al seu impressionant àtic de Barcelona.

El racó de pau i llar de Julia Otero no se situa en qualsevol lloc. La gallega establerta a Catalunya des de fa anys ha escollit un dels millors barris de la ciutat comtal per descansar. D'aquí que Julia Otero gaudeixi d'un àtic ubicat al barri de les Tres Torres, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.

Es tracta d'una exclusiva residència de 300 metres quadrats que compta amb amplis finestrals, vistes panoràmiques a la ciutat i una piscina privada. La decoració de la llar de Julia Otero reflecteix el seu estil sofisticat i funcional. Al saló, una gran catifa de pèl blanc es combina amb un sofà de polipell negre i mobiliari beix.

Julia Otero i el seu refugi de pau

L'estança també alberga el menjador, que es comunica amb la cuina a través d'un ample passadís. La cuina, de disseny minimalista, està equipada amb taulells de marbre blanc i armaris de fusta en tons foscos. A més de tenir un petit menjador amb mobles en negre.

Un dels majors atractius de l'àtic és la seva terrassa exterior, accessible a través dels grans finestrals que inunden de llum natural el saló. A la terrassa, un sofà d'estil modern en to blanc crema s'acompanya d'una taula de fusta rústica i una catifa d'exterior en color camel. La piscina està completament integrada en el disseny, amb terres de parquet marró que s'estenen fins als marges de l'aigua.

Per a més privacitat, els arbustos que recobreixen les parets aporten frescor i un toc de natura a l'espai. L'edifici on resideix la periodista compta amb exclusives instal·lacions com piscines comunitàries, solàrium i gimnàs. Sens dubte, elements que complementen el seu nou estil de vida.

Un canvi de vida que li permet viure més tranquil·la

Julia Otero va fer fa uns mesos un gir a la seva carrera en traslladar el seu programa Julia en la Onda de les tardes als matins del cap de setmana. Actualment, la locutora estarà en antena els dissabtes i diumenges de 8:00 a 12:00 hores.

Un canvi que va sol·licitar per poder equilibrar millor la seva vida professional i personal. Aquest canvi d'horari a Onda Cero li permet a Julia Otero gaudir de la seva llar, compartir més temps amb la seva família i amics. Així mateix, continuar la seva exitosa carrera en un format més acord amb les seves prioritats actuals.