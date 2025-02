Kate Middleton llança un comunicat urgent: canvi radical i Guillermo ja ho sabia

Kate Middleton ha decidit fer un canvi en la seva imatge pública. El Palau de Kensington ja no compartirà informació sobre les peces que fa servir en actes oficials. La princesa de Gal·les vol que l'atenció se centri en la seva feina, no en la seva vestimenta.

La seva lluita contra el càncer li ha donat una "nova perspectiva" sobre el seu paper en la reialesa. Per això, Kate ha optat per modificar la manera en què es comunica la seva imatge.

Kate Middleton marca el camí

Des que es va casar amb el príncep Guillem el 2011, Kate ha estat un referent d'estil. Cada vegada que feia servir una peça d'una marca reconeguda, aquesta s'esgotava en poques hores. La seva elegància la va convertir en un ícon de moda, però ara prefereix que la conversa giri al voltant de la seva tasca.

Segons una font del palau citada per The Sunday Times: "Existeix una convicció absoluta que la seva tasca no es tracta del que la princesa està vestint". Kate és conscient que la seva vestimenta seguirà generant interès. Tanmateix, no considera necessari anunciar oficialment quines marques fa servir en cada aparició.

El canvi de Kate Middleton en la seva estratègia d'imatge

L'equip de la princesa, liderat per Natasha Archer, seguirà triant els seus vestits amb cura. Archer, qui ha treballat amb Kate durant anys, ha estat ascendida recentment a assistent executiva sènior.

Encara que el palau podria seguir compartint informació sobre la seva vestimenta en esdeveniments de gran rellevància, en els seus últims actes a Gal·les del Sud ja no es van revelar detalls de la seva roba.

L'objectiu és clar: que el protagonisme el tinguin els projectes i causes que impulsa Kate Middleton, no el seu estil.

Retorn gradual a la vida pública

Kate ha reprès a poc a poc els seus compromisos després d'anunciar que el seu càncer està en remissió. Un dels seus projectes més importants en aquesta etapa és una iniciativa que busca millorar el benestar físic i mental de la societat.

En un informe de 106 pàgines, va escriure un missatge personal: "Per crear una societat més sana, tant física com mentalment, hem de reiniciar, restaurar i reequilibrar". Aquest treball reforça el seu compromís amb la infància, un tema central en la seva tasca dins de la monarquia britànica.

Més enllà de l'estil

Durant anys, Kate ha estat reconeguda per la seva elegància, però en diverses ocasions li ha incomodat que la seva vestimenta generi més atenció que la seva feina. Una persona propera a la princesa va comentar que, en els seus primers anys en la reialesa, li resultava difícil veure com els mitjans parlaven més de la seva roba que dels seus projectes.

Sap que en actes com Trooping the Colour o les estrenes de cinema haurà de seguir certs codis de vestimenta. Tanmateix, la seva intenció és que la conversa no se centri només en la seva aparença.

Amb aquest canvi, Kate busca que el públic se centri en el seu impacte social. El seu retorn a la vida pública estarà marcat pel seu compromís amb causes importants, deixant en segon pla els titulars sobre la seva roba.