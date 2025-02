Sorpresa majúscula per les últimes paraules de Pilar Rahola sobre Helena Garcia Melero

Pilar Rahola continua amb el seu viatge per Amèrica del Sud, una experiència que la mantindrà allunyada de Catalunya durant diversos mesos. La periodista va anunciar a finals de l'any passat que marxava temporalment del país per participar en diverses activitats professionals.

Tal com va explicar en el seu moment, la seva estada a Amèrica del Sud tindrà una durada màxima de sis mesos. Durant aquest temps, recorrerà diversos països del continent per impartir conferències, seminaris, cursos i participar en entrevistes de televisió.

"Me'n vaig de Catalunya una temporada, màxim sis mesos. M'ha fitxat un laboratori d'idees per parlar de la situació política a Sud-amèrica", va declarar a El món a RAC1 de Jordi Basté.

Tot i la distància, Rahola segueix connectada amb el seu entorn a Catalunya. Recentment, ha compartit una imatge a les seves xarxes socials que ha generat sorpresa entre els seus seguidors.

Pilar Rahola ha enviat un missatge a Helena Garcia Melero

La periodista ha publicat una fotografia en la qual apareix somrient al costat de la presentadora Helena Garcia Melero i dues dones més. No obstant això, el que més ha cridat l'atenció no ha estat la imatge en si, sinó les paraules amb les quals l'ha acompanyada.

"Us trobo a faltar, amigues meves", ha escrit Rahola al costat de la instantània. El missatge ha sorprès molts, ja que l'amistat entre Rahola i Melero no era coneguda per tothom. Si bé ambdues han coincidit en diferents ocasions, no es coneixia una relació d'amistat entre elles.

La publicació ha generat reaccions a les xarxes, on molts han comentat la inesperada mostra d'afecte entre ambdues. Mentre que Pilar Rahola ha estat una figura destacada en la política, Helena Garcia Melero s'ha consolidat com un pilar fonamental de TV3.

Fins al moment, Melero no ha respost a la dedicatòria de Rahola, però la imatge ha estat àmpliament comentada. La presentadora de Tot es mou, no sol a compartir detalls sobre les seves relacions personals, cosa que ha fet que la fotografia cobri encara més interès.

Mentrestant, Rahola segueix amb el seu viatge per Amèrica del Sud, on continuarà amb la seva agenda d'activitats en els pròxims mesos. No obstant això, les seves últimes publicacions deixen clar que segueix tenint molt presents a les seves amigues a Catalunya.