Per què es van separar Harry i Meghan de la Família Reial britànica? Totes les novetats

Harry i Meghan Markle han estat protagonistes de titulars des que van prendre la decisió d'apartar-se dels seus deures reials el 2020. Des de llavors, la seva vida ha fet un gir cap a nous projectes empresarials, però també s'han vist embolicats en diverses controvèrsies. Entre elles, l'estat de la seva situació migratòria als Estats Units i les raons darrere del seu canvi de rumb.

Tanmateix, més enllà dels escàndols, la parella ha aconseguit mantenir-se a flotació amb diversos acords milionaris, consolidant el seu futur econòmic de manera independent.

L'impacte de la decisió de deixar la família reial

En abandonar els seus deures reials, Harry i Meghan no només van canviar el seu estil de vida, sinó que també van deixar enrere una part significativa dels ingressos que rebien pel seu estatus.

La notícia que Harry es troba enmig d'una batalla legal sobre el seu estatus migratori als EUA ha estat un dels focus d'atenció més recents. Malgrat els obstacles legals, la parella ha construït un camí fora de la reialesa, buscant construir el seu futur lluny de les pressions de la família reial.

Des de la seva mudança als Estats Units, la parella s'ha centrat en diversos projectes. Meghan, amb el seu propi estil i enfocament, va llançar American Riviera Orchard, una marca d'estil de vida que va sorprendre els seus seguidors. Encara que encara es desconeixen molts detalls, sembla que el projecte està orientat cap a productes alimentaris, amb imatges filtrades de pots de melmelada de la marca.

Aquest és només un dels molts projectes que ambdós han iniciat per generar ingressos des de la seva sortida de la família reial.

Acords amb grans plataformes de streaming

Un dels acords més importants dels ducs de Sussex ha estat amb Netflix i Spotify. Amb Netflix, han produït contingut exclusiu, incloent-hi la sèrie de With Love, Meghan, que s'estrenarà al març de 2025. Per la seva banda, Harry ha estat treballant en contingut relacionat amb els Invictus Games, un esdeveniment que ell mateix va fundar el 2014 per donar suport als militars ferits.

Aquests acords els han permès mantenir un nivell de vida luxós, mentre s'allunyen de les expectatives tradicionals de la família reial.

A més del seu treball amb plataformes de streaming, els ducs han continuat amb la seva tasca benèfica a través de la seva fundació Archewell. Aquesta entitat busca fer una diferència en àrees com la justícia social i els drets humans. Ambdós han assegurat que, encara que tenen diversos projectes comercials, la seva prioritat continua sent el benestar de les comunitats que donen suport.

Finançant la seva vida fora de la reialesa

Els diners no han estat un problema per als ducs de Sussex, que han sabut generar ingressos de forma independent. Tot i haver-se desvinculat de la família reial, continuen sent una de les més mediàtiques, cosa que els ha permès signar acords lucratius. A més dels seus acords amb empreses i plataformes, els diners heretats de la mare de Harry, Diana de Gales, i possiblement d'altres familiars, també els han proporcionat un suport econòmic.

Encara que la parella ha hagut de lidiar amb les crítiques i la controvèrsia, la seva vida als EUA sembla ser el començament d'un nou capítol, on el treball filantròpic i empresarial s'entrellacen per assegurar el seu futur econòmic.

Tanmateix, la seva sortida de la reialesa ha deixat moltes preguntes sense resposta. Especialment pel que fa a la seva situació legal i la relació amb els altres membres de la família reial.