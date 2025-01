Un micro obert traeix María 'La Jerezana' i Carmen Borrego queda retratada

María 'La Jerezana' continua el seu acostament amb el fill de Carmen Borrego dins de GH Dúo. L'andalusa sent veritable interès per la polèmica entre José María i la seva mare i un micro obert va captar a María parlant d'ella. "Estic convençuda que fora t'està defensant a full", va opinar la concursant.

Sense saber el que està succeint fora, 'La Jerezana' va retratar a la perfecció a la filla de María Teresa Campos. Carmen no ha deixat de defensar a José María amb l'esperança posada en el fet que això ajudi a la reconciliació.

María 'La Jerezana' i José María estan avançant en la seva relació dins de Gran Hermano. A part de compartir petons ja no tan clandestins, també comparteixen confidències. Una d'elles va ser captada per un micro obert i es pot escoltar a María parlant sobre Carmen Borrego.

L'andalusa i Almoguera van compartir un moment de complicitat on José María li va explicar els sentiments que li produeix el distanciament amb la seva mare. María no va dubtar a aconsellar-li sobre la millor manera de reconciliar-se amb Carmen i en un moment donat va retratar a la filla de María Teresa. "Estic convençuda que fora t'està defensant a full", li va dir 'La Jerezana' a José María, al mateix temps que aquest compartia la seva opinió.

"Mentre no ens fem mal, la meva intenció és solucionar-ho tot", li va explicar Almoguera a la seva companya. Per a ella, la solució és molt senzilla i tan sols han de seure i parlar les coses en la intimitat. Tant José María com Carmen desitgen tornar a tenir la relació que tenien abans i la col·laboradora està posant tot de la seva part.

El primer que ha fet és defensar al seu fill dins de GH Dúo i així pensa seguir fent fins que aquest sigui expulsat. La seva actitud confirma les paraules que María va pronunciar dins de Guadalix i amb les quals va retratar a la col·laboradora.

Lluny de la casa, la tia d'Alejandra Rubio va escoltar la conversa que María i el seu fill havien mantingut sense saber que els estaven escoltant. Ja al plató, del GH Dúo: Límite 48 horas, Carmen es va mostrar "encantada" amb les paraules de 'La Jerezana'.

Carmen Borrego reacciona a les paraules de María 'La Jerezana'

L'inesperat romanç entre Almoguera i María 'La Jerezana' va agafar per sorpresa a Carmen, que rebia la bona nova amb cautela. Va reconèixer que li feia vergonya veure al seu fill en segons quines situacions, però li donava suport en la seva història d'amor.

Sobretot, després de comprovar els elogis que l'andalusa rep fora de la casa de Guadalix. "Tothom parla bé d'ella", va comentar a Vamos a ver. Ella mateixa va poder comprovar durant el programa d'ahir els bons sentiments de María.

Durant la seva conversa amb Almoguera li va instar a fer les paus amb la seva mare i això és quelcom que Carmen ha agraït. També li ha donat la raó quan el micro obert va desvelar el que María pensava d'ella: que estaria defensant al seu fill amb força.

"M'emociona i m'encanten els consells que li dona", opinava Carmen després de veure les imatges. "Ell sap que estic aquí defensant-lo i seguiré fent-ho", afegia, confirmant així les paraules de la concursant. "Estic boja per abraçar-lo, no hi ha un sol dia de la meva vida en què no pensi en ell", va confessar imaginant-se aquesta abraçada carregat d'"amor".

A més, Carmen Borrego va exposar el seu desig de tenir aquesta conversa pendent que encara no han pogut fer. Això sí, va deixar entreveure que seria en privat i no en un plató de televisió.