Sorpresa a 'Espejo Público': ja poden confirmar la gran notícia de Sara Carbonero

Espejo Público ha deixat sense paraules els televidents en confirmar una inesperada notícia relacionada amb la vida personal de Sara Carbonero. I és que, segons han assenyalat, la periodista continua sent un dels objectius de la premsa.

Aquest matí, Susanna Griso i el seu equip de col·laboradors han dedicat part de la seva emissió a analitzar la repercussió mediàtica que actualment tenen alguns dels famosos del nostre país. "De vendre molt a no vendre res", s'ha pogut llegir en un dels seus rètols.

No obstant això, i malgrat haver parlat de diverses cares conegudes, una de les grans protagonistes d'aquest debat ha estat Sara Carbonero. Durant anys, la vida sentimental de la presentadora de televisió ha estat un dels temes més recurrents de la premsa social espanyola.

Una situació que, com tots sabem, té el seu origen en l'inesperat i romàntic petó que va protagonitzar juntament amb Iker Casillas l'11 de juliol de 2010. Aquell dia, després de guanyar el Mundial de futbol celebrat a Sud-àfrica, l'exporter va fer oficial la seva relació sentimental amb la comunicadora.

Des de llavors, i durant tota la seva relació, tant Sara Carbonero com el pare dels seus fills van patir la persecució constant dels reporters. Un problema amb el qual tots dos van continuar lidiant molt de temps després de la seva separació.

No obstant això, i a diferència d'altres cares conegudes, l'interès per les seves respectives vides amoroses no ha disminuït. O això és el que, almenys, ha confirmat un conegut paparazzi aquest matí al plató d'Espejo Público.

Espejo Público sorprèn amb l'últim que han explicat sobre Sara Carbonero

Segons ha confirmat el col·laborador d'Espejo Público, actualment, les vides de Sara Carbonero i Iker Casillas continuen captant l'interès de la premsa. De fet, no ha tingut cap problema a assegurar que, per a ell, "van ser els personatges top". "Tant junts com separats", ha afegit a continuació.

El paparazzi ha assegurat que la periodista "sempre ha estat una persona que ha venut el seu estilisme i ha venut tot el que feia". "Jo feia «Sara anava a l'òptica a comprar-se unes ulleres» i era gairebé portada. Tot el que feia la Sara es venia".

No obstant això, ha volgut deixar molt clar que Sara Carbonero mai ha arribat a "lucrar-se" de la informació que es publicava d'ella. D'aquesta manera, ha confirmat que mai va pactar cap entrevista amb els mitjans de comunicació.

"Ara, per separat, Iker amb una altra persona ven moltíssim i Sara amb una altra persona també ven", ha assegurat amb fermesa el col·laborador d'Espejo Público.

D'altra banda, Susanna Griso i els seus companys han analitzat també el cas de Terelu Campos, qui, segons ells, és tot el contrari. No obstant això, han volgut fer-li una pregunta al fotògraf: "Ara que Terelu porta tant de temps sense nuvi, si tornés a tenir parella es revalora?"

"Depèn de qui sigui la parella. Si és amb una persona anònima, donarà llet un mes", ha respost el paparazzi davant de tota l'audiència d'Espejo Público.