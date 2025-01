Isabel Jiménez defineix el nuvi de Sara Carbonero amb una simple frase: 'És una…'

Hores després que s'hagin publicat les primeres fotos de Sara Carbonero amb la seva nova il·lusió, José Luis Cabrera, Isabel Jiménez ha reaparegut davant la premsa. Moment en què no ha tingut cap problema a definir el nou xicot de la seva amiga amb una simple frase: "És una persona anònima completament".

Va ser el passat 8 de gener quan es van encendre totes les alarmes al voltant de l'ex d'Iker Casillas. I tot en confirmar-se la seva inesperada ruptura amb Nacho Taboada després de més de tres anys de relació sentimental.

No obstant això, segons va assenyalar Vanitatis, aquesta separació es va produir mesos abans que sortís a la llum. Un dur cop del qual, segons sembla, Sara Carbonero s'ha recuperat molt aviat.

I és que, fa poques hores, la revista Lecturas ha anunciat en exclusiva que la comunicadora està "enamorada de nou". A més, ha publicat les seves primeres fotos amb José Luis Cabrera, la seva nova il·lusió.

Com era d'esperar, aquest tema ha causat un gran enrenou, tant és així que a Isabel Jiménez no li ha quedat altra opció que pronunciar-se al respecte. Aquest dimecres, 22 de gener, la periodista ha reaparegut a Madrid per assistir a Desbloquea el lado S de la vida, un esdeveniment organitzat per la marca Samsung.

Durant el corresponent photocall, la presentadora d'Informatius Telecinco no ha tingut cap problema a respondre a totes les qüestions dels seus companys de professió. Entre elles, les relacionades amb el suposat nou amor de Sara Carbonero.

Visiblement nerviosa i intentant no dir res que pugui perjudicar la seva gran amiga, Isabel Jiménez s'ha pronunciat al respecte: "Però escolta'm una cosa... Em matarà perquè és que ell odia, o sigui, és que és una persona anònima completament".

Isabel Jiménez utilitza quatre paraules per descriure el nou xicot de Sara Carbonero

Després de deixar clar que la nova il·lusió de Sara Carbonero és "una persona completament anònima", Isabel Jiménez ha fet un pas més enllà. En un intent per no veure's involucrada en aquest tema, la periodista ha fet una clara petició als reporters:

"És que abans em pregunteu per una persona, ara em preguntareu per dues, mira, no... Jo a mi, mira, deixeu-me tranquil·la amb aquestes coses, deixeu-me, de veritat, perquè després us traieu de tota mena de titulars".

D'altra banda, Isabel Jiménez no ha pogut evitar sorprendre's en saber que ja han sortit les primeres fotos de Sara Carbonero i José Luis Cabrera en una actitud molt còmplice.

"Però, per què doneu per fet? Ho veus tu? Això em passa per no veure les fotos. Quines fotos? De debò? Què ha sortit?", ha preguntat la presentadora de televisió a l'equip d'Europa Press.