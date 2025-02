Kiko Matamoros revela per fi per què Sara Carbonero va decidir trencar amb Íker Casillas

En el programa Ni que fuéramos s'ha parlat sobre l'últim suposat romanç d'Íker Casillas. Fa poc, l'exfutbolista ha estat relacionat amb la model Claudia Bavel, la jove va parlar recentment a ¡De Viernes! i va revelar detalls sobre la seva relació amb Íker Casillas. Encara que ha estat Kiko Matamoros qui ha sorprès a tothom després de desvelar per què Sara Carbonero va decidir trencar amb Íker Casillas.

Kiko Matamoros ha intervingut a Ni que fuéramos per donar l'última hora sobre l'exjugador. Les seves paraules han estat contundents. "Aquest senyor ha estat una gran mentida de la premsa", ha confessat Kiko Matamoros en directe.

"Va estar perfectament portat pel seu representant i hi ha coses que ja no es poden passar per alt. A aquest senyor se li ha tapat informació durant tota la vida. Ha estat un gran protegit de Telecinco, nosaltres sabíem coses i no les podíem explicar", ha confessat Matamoros.

Kiko Matamoros parla sobre la relació d'Íker Casillas i Sara Carbonero

Belén Esteban ha recolzat les seves paraules: "Jo estic d'acord amb Matamoros, ell tenia una imatge dolenta", ha afirmat la col·laboradora. La conversa ha pujat de to quan María Patiño ha intervingut. "Heu donat a entendre que mentre estava amb la Sara li era igual tot", ha dit la presentadora.

En aquell moment, Kiko Matamoros ha llançat una bomba informativa: "Jo et puc dir que va tenir diverses relacions estant amb Sara Carbonero, entre elles una amiga de Terelu. Ha tingut aquesta relació durant anys", ha assegurat el col·laborador. Una confessió que destapa per què Sara va decidir deixar Íker Casillas: li va ser infidel en diverses ocasions tal com ha recalcat Kiko Matamoros.

Íker Casillas va tenir diversos romanços mentre va estar casat amb Sara Carbonero segons Kiko Matamoros

Davant la sorpresa de tothom, Belén Esteban ha donat el nom. "Lara Dibildos", ha dit sense titubejar. Amb aquestes paraules, Belén Esteban ha destapat la relació secreta que va mantenir Íker Casillas durant el seu matrimoni amb Sara Carbonero.

A més, ha revelat que el seu romanç amb Lara Dibildos va durar més d'un any. "Havien d'anar d'amagatall en amagatall", ha confessat. I és que segons la col·laboradora tots dos van tenir una relació força llarga i intermitent.

La revelació ha generat un gran enrenou, la imatge d'Íker Casillas ha quedat en entredit. L'opinió pública s'ha dividit i molts es pregunten quantes veritats han romàs ocultes sobre l'exfutbolista. La història continua donant que parlar i encara queden més revelacions per fer.