Sara Carbonero, molt sincera quan li pregunten per Iker Casillas: 'Està tot...'

Sara Carbonero s'ha mostrat molt sincera quan, en la seva última aparició pública els reporters, li van preguntar sobre Iker Casillas. "Està tot bé", responia deixant clar com estan les coses amb l'exporter després del seu últim escàndol amb Claudia Bavel. Fent gala de la seva discreció, Sara no ha volgut aprofundir més en la seva relació amb Iker ni en com es troba realment.

A principis de febrer i coincidint amb l'entrevista de l'actriu, Casillas va tenir un gest amb Carbonero que va cridar l'atenció. Amb motiu del seu aniversari, va compartir una publicació que la mateixa periodista també va fer pública. Aquest gest va confirmar la bona relació que existeix entre ells i que ahir Sara va tornar a reafirmar en assegurar que "està tot bé".

Sara Carbonero se sincera sobre Iker Casillas

Sara Carbonero va ser ahir una de les assistents al desfilada del dissenyador Pedro del Hierro a la Fashion Week de Madrid. Aprofitant la seva presència, els mitjans van voler saber l'última hora sobre la seva vida i la seva relació amb Iker Casillas.

Quan va ser preguntada sobre l'exporter de la Selecció, Sara es va mostrar molt sincera i va confirmar que "està tot bé". L'últim escàndol d'Iker amb l'actriu de cinema per a adults va posar Casillas de nou en el focus mediàtic. Després de l'entrevista de Bavel a ¡De Viernes!, la tensió entre l'exjugador i la premsa va augmentar de manera exponencial.

A més, se li va sumar el rumor sobre la relació entre Iker i Lara Dibildos que podria haver estat la desencadenant de la ruptura amb Sara. Enmig d'aquest context, l'interès dels mitjans s'ha centrat en la manxega i en quin punt està la seva relació amb Iker.

Sobretot, després que fa dues setmanes, Casillas felicités públicament Sara amb motiu del seu 41 aniversari. La seva felicitació va ser corresposta per la periodista que la va compartir agraïda en el seu perfil. Aquest moviment va cridar l'atenció, ja que era la primera vegada que existia un intercanvi de missatges entre ells a la vista de tothom.

Això va ser la confirmació que entre Sara i Iker existeix una relació cordial malgrat els escàndols de l'exporter. Una cosa que la mateixa Carbonero confirmava ahir dijous en confessar que "està tot bé".

Sara Carbonero confirma que la seva relació amb Iker Casillas està bé

El divorci entre Sara Carbonero i Iker Casillas va generar una gran expectació mediàtica. El que semblava ser un matrimoni sòlid va acabar en un divorci inesperat el 2021. Les causes de la ruptura no es van arribar a aclarir, però amb el temps han anat sortint rumors.

Especulacions que han apuntat a la vida sentimental d'Iker i com aquest podria haver estat, suposadament, deslleial a Sara. De fet, fa unes setmanes, a Ni que fuéramos, Kiko Matamoros va destapar una relació sentimental entre Iker i Lara Dibildos. No obstant això, la mateixa actriu desmentia dies després el seu idil·li amb l'esportista.

Enmig d'aquest escàndol que va precedir al de Bavel, la gran pregunta és si la relació entre Iker i Sara és realment bona. Des que es van divorciar, tots dos han procurat no parlar públicament l'un de l'altre. Tampoc hi ha hagut interacció a les xarxes socials que donés alguna pista sobre si mantenen el contacte.

Fins fa unes setmanes, just després que l'actriu de cinema per a adults destapés els detalls del seu encontre amb Casillas. El seu missatge felicitant Sara va ser del tot inesperat i va donar llum sobre en quin punt estan. No obstant això, la clau la va donar la mateixa periodista al photocall de la Fashion Week on, amb total sinceritat, va confessar que "està tot bé".