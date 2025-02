Kim Kardashian pren una decisió inesperada amb Kanye West: 'És la part més difícil'

Kim Kardashian s'ha sincerat com mai sobre el seu passat amb Kanye West. La polèmica aparició del raper al costat de Bianca Censori va generar un gran debat i ara Kim ha pres una decisió: parlar de la seva ruptura. "Aquesta és la part més difícil, he passat per això", explica la influencer recordant com va arribar un moment en què no reconeixia West.

La relació entre Kim Kardashian i Kanye West ha estat una muntanya russa d'emocions i grans polèmiques. Des que van començar a sortir el 2012, la seva història ha captat l'atenció del públic i els mitjans de comunicació, fins a la seva separació el 2021. Ara l'estrella de les Kardashian fa un pas endavant i parla sobre el desamor.

Kim Kardashian pren una determinació amb Kanye West

Kim Kardashian i Kanye West, coneguts com "Kimye", van ser una de les parelles més mediàtiques de l'última dècada. La seva relació, que va començar el 2012, va culminar en matrimoni el 2014 i en quatre fills en comú. No obstant això, el 2021, Kim va sol·licitar el divorci.

Ara, quatre anys després, Kim, ha sorprès amb el pas que ha fet amb Kanye: parlar de la seva ruptura en el seu reality. "És la part més difícil, he passat per això", revela Kim sobre com va ser el moment en què ja no reconeixia el seu marit.

Kim va revelar recentment a Las Kardashians que la situació de Kanye, agreujada per la seva lluita amb el trastorn bipolar, va contribuir a la ruptura definitiva. La famosa empresària va explicar que, malgrat els seus esforços, el seu exmarit ja no era la persona que va conèixer al principi de la seva relació. Recentment, el raper va confirmar que no es tractava d'un trastorn bipolar, sinó que ha estat diagnosticat amb autisme.

La revelació de la influencer es va donar a conseqüència d'una conversa sobre el desamor amb la seva germana Khloé, divorciada Lamar Odom. Aquesta va admetre que es va casar "molt ràpid" i que desconeixia els problemes d'addicció de l'exjugador dels Àngels Lakers. No va ser fins que es va adonar de com això estava influint negativament en el seu caràcter quan va decidir separar-se.

En aquell moment, Kim empatitza amb el dolor de la seva germana, i confessa que ella va experimentar la mateixa situació amb West. "No és la mateixa persona i mai no pots recuperar aquesta persona, però no pots viure amb la nova persona, ho entenc", va comentar.

Kim Kardashian recorda el divorci amb Kanye West

Una de les coses que més van decebre Kim va ser veure com el seu exmarit i pare dels seus fills la traïa. Després del divorci, aquesta li va demanar que no parlés sobre això als mitjans de comunicació, una cosa que Kanye no va respectar. "Ha estat donant molta informació errònia sobre els nostres assumptes familiars privats i la criança compartida a les xarxes socials", va explicar.

La decisió de Kim de parlar sobre el seu divorci i les raons darrere de la ruptura no va ser fàcil. En el seu programa, es va mostrar vulnerable i sincera en confessar que l'experiència va ser dolorosa. No obstant això, va deixar clar que mai va ser la seva intenció que el final del seu matrimoni es convertís en un espectacle públic.

L'empresària admet que li hauria agradat que la seva relació "hagués tingut èxit", però que ja és tard per a això. Sobretot, després de les polèmiques aparicions del raper, la vida del qual sembla ser de tot menys tranquil·la.

La seva última aparició pública va ser als Grammy, on va posar al costat de Bianca Censori, que va lluir completament nua. Ara, després d'aquest controvertit posat, s'ha sabut que la parella ha trencat la seva relació, afegint un altre punt d'inflexió en la vida del raper.

El que demostra que els seus problemes emocionals i la seva actitud erràtica continuen afectant les seves relacions personals. Per la seva banda, Kim ha buscat donar un tancament a un capítol difícil de la seva vida sincerant-se sobre el seu exmarit i avançant professionalment.