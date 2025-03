Confirmen el rumor sobre el rei Felip i la infanta Sofia: 'És l'últim dia'

El rei Felip està cada cop més pròxim a prendre una clara i definitiva determinació amb la infanta Sofia. Hi ha diversos rumors sobre el futur de Sofia, però se n'acaba de confirmar un: el pròxim 24 de maig abandonarà l'internat. "És l'últim dia, tots hauran d'abandonar el campus a les 23.00 hores", expliquen.

Aquell dia, Felip no estarà present a la festa de graduació de la infanta Sofia, com sí que va estar a la de Leonor fa dos anys. El destí ha volgut que el rei hagi d'assistir a la presa de possessió del president de l'Equador que se celebra aquell mateix dia. Per la qual cosa només Letícia estaria present en un dia tan important per a la menor de la Família Reial.

Es confirma què farà el rei Felip amb la infanta Sofia

La graduació de la infanta Sofia està programada per al 24 de maig al UWC Atlantic College a Gal·les. Aquest esdeveniment marcarà un punt d'inflexió en la seva vida acadèmica, però s'ha vist eclipsat per una última hora relacionada amb el rei Felip.

"És l'últim dia, tots hauran d'abandonar el campus a les 23.00 hores", expliquen des de l'internat. Després de la graduació, Sofia haurà d'agafar un avió que la porti de nou fins a casa. No obstant això, es confirma el rumor que Felip no l'acompanyarà, ni estarà present a la festa de graduació com sí que va fer amb Leonor.

La raó darrere de la seva absència rau en un compromís institucional de màxima rellevància que no pot eludir, relacionat amb la política internacional. El mateix dia de la graduació de Sofia, el rei Felip haurà d'assistir a la presa de possessió del president de l'Equador.

Aquest tipus d'actes és part de les seves responsabilitats com a cap d'Estat i requereix la seva presència al país. La situació posa el rei davant d'un dilema complicat, ja que la importància de la seva funció no li permet fer una excepció en aquest cas. El protocol reial és clar: les responsabilitats internacionals prevalen sobre els compromisos familiars en certs moments.

Tot i que la infanta Sofia és la seva filla i l'esdeveniment és important per a ella, Felip no té marge per canviar la seva agenda. En el seu rol com a cap d'Estat, ha de complir amb els deures representatius del país. El que l'obliga a triar la presa de possessió en lloc d'assistir a la graduació de la seva filla.

El rei Felip no podrà assistir a la graduació de la infanta Sofia

El protocol internacional exigeix que Felip estigui present a la presa de possessió del president de l'Equador. El que deixa fora del seu abast altres compromisos, com la graduació de la infanta Sofia.

Hi hauria la possibilitat que, donades les bones relacions amb el país, Felip optés per enviar a l'Equador algú com a representant de la casa reial. No obstant això, aquesta opció podria comportar-li problemes al rei atès que la seva absència seria per motius personals i no de força major.

Atès que la seva obligació com a cap de l'Estat és assistir a aquest tipus d'actes, només una raó de pes podria justificar la seva absència. No és el cas, ja que tot i tractar-se de la graduació de la infanta Sofia, no és quelcom que prevalgui sobre un esdeveniment institucional.

D'aquí que només Letícia serà l'única que estarà present l'últim dia de Sofia al UWC Atlantic College de Gal·les. La reina Letícia ha estat una constant font de suport per a les seves filles en moments similars. Encara que l'absència del rei és notòria, la reina s'assegurarà que la infanta Sofia rebi el suport emocional que necessita en la seva graduació.