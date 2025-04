El rei Felip i la Zarzuela emeten un trist comunicat anunciant una delicada notícia

Fa només unes hores, el rei Felip i el seu equip de la Zarzuela han emès un trist comunicat a través de les xarxes socials. En ell, el monarca s'ha pronunciat de manera oficial sobre una de les últimes tragèdies que s'han produït a nivell internacional.

El passat divendres, 28 de març, un terratrèmol de magnitud 7,7 va assotar Myanmar i Tailàndia, deixant al seu pas un rastre de destrucció. Tant és així que, fins a la data, totes les imatges que han transcendit són totalment devastadores.

Però, sens dubte, el que més cal lamentar són les pèrdues humanes. I és que, avui dia, el nombre de morts ja supera els dos mil. No obstant això, els serveis de rescat no han cessat en la recerca de supervivents entre les runes.

Davant d'aquesta tragèdia, han estat diversos els rostres coneguts i institucions que s'han pronunciat al respecte. Ara, el rei Felip i la Zarzuela han expressat la seva solidaritat, compartint a les seves xarxes socials un trist comunicat en suport a totes les famílies afectades.

El rei Felip i la Zarzuela lamenten a les xarxes el que ha succeït a Myanmar i Tailàndia

Tant el rei Felip com la reina Letícia són plenament conscients de la devastació que afecta aquestes dues regions. Per aquest motiu, no s'ho han pensat dues vegades a l'hora d'emetre un comunicat oficial a través de les seves xarxes socials.

“El nostre suport i solidaritat amb el poble de Myanmar i de Tailàndia després del terrible terratrèmol que han patit”, ha anunciat la Zarzuela aquest mateix dilluns, 31 de març.

A més, i tenint molt present el desastre natural que va succeir fa uns mesos a València, ara el rei Felip i la seva dona han volgut mostrar el seu suport a les famílies afectades:

“Ens unim al dolor de les famílies que han perdut els seus éssers estimats i expressem els nostres desitjos més sincers per a la recuperació dels ferits per aquesta tragèdia”.

Aquesta no és la primera vegada que el rei Felip VI i la reina Letícia han demostrat el seu total compromís amb aquest tipus de causes, tant a nivell nacional com internacional. Un exemple d'això va ser quan, fa uns mesos, la DANA va causar greus danys a Espanya.

En aquella ocasió, a més de manifestar el seu suport, tots dos van visitar personalment les zones més afectades per aquest temporal com a mostra de la seva implicació i proximitat.

Per la seva banda, i igual que Felip VI, el rei Carles III i la seva dona també han dedicat unes sentides paraules a totes les víctimes d'aquest terratrèmol. “Al poble de Myanmar, la meva esposa i jo ens sentim profundament commocionats i entristits en assabentar-nos del devastador terratrèmol a Myanmar”.

“Amb la seva tràgica pèrdua de vides i terribles danys a habitatges, edificis i mitjans de subsistència... Sense esmentar la destrucció de pagodes sagrades, monestirs i altres llocs de culte”, afegeixen a continuació.