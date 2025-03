El rei Carles III pren la decisió més bonica amb Camila, trencant el protocol

En un esdeveniment recent a Clarence House, Carles III d'Anglaterra va adoptar un perfil baix per donar protagonisme a la seva esposa, la reina Camila. Durant l'inici de la Medalla de la Sala de Lectura de la Reina, el monarca britànic es va mantenir en un segon pla, mentre Camila encapçalava la cerimònia. En l'esdeveniment es fa entrega d'un premi destinat a reconèixer aquells que promouen la literatura i les històries en les seves comunitats.

Un gest significatiu de Carles III cap a Camila

Quan la parella reial va arribar a l'esdeveniment, va ser la reina Camila qui va liderar el camí, baixant les escales de Clarence House amb el rei Carles seguint-la, discretament, al seu costat. Mentre Camila parlava sobre la importància de la lectura amb els convidats, Carles III es va mantenir a uns passos darrere d'ella, observant-la amb orgull. Alguns dels convidats presents van ser Helena Bonham Carter i Miriam Margolyes.

Durant el seu discurs, la reina Camila va destacar l'impacte dels llibres en la societat, expressant amb fermesa: "Fer la vida millor és l'objectiu principal de la meva Sala de Lectura. Creiem que els llibres contribueixen a una societat més feliç, més saludable i més connectada. Sabem, gràcies a la nostra investigació científica, que la lectura aporta beneficis inavaluables per a la salut mental i cerebral".

El llançament d'un premi literari significatiu

L'esdeveniment no només va marcar el començament de la Medalla de la Sala de Lectura de la Reina, sinó també la celebració del quart aniversari de la iniciativa. El que va començar com un club de lectura a Instagram ha evolucionat fins a convertir-se en una organització benèfica. L'entitat dona suport a la literatura a través de diversos projectes, incloent-hi un important festival literari al Palau de Hampton Court.

Camila va aprofitar l'ocasió per recordar que figures històriques com George IV, gran admirador de Jane Austen, també tenien una profunda relació amb la literatura. Durant la recepció, la reina va mostrar als convidats una còpia d'una de les novel·les d'Austen que George IV havia adquirit abans de la seva publicació oficial.

El paper de Carles III en altres esdeveniments

Encara que Carles III va estar present en aquest esdeveniment per donar suport a la seva esposa, no va ser la seva única aparició pública del dia. El monarca també va assistir a una cerimònia al Palau de Buckingham, organitzada per la seva germana, la princesa Anna, en la qual es van lliurar els premis Butler Trust. Aquests premis reconeixen el treball excepcional en presons, llibertat condicional i justícia juvenil al Regne Unit.

La princesa Anna, com a presidenta de l'esdeveniment, estava encarregada de l'entrega dels premis. El seu germà, Carles III, va aprofitar l'oportunitat per mostrar el seu suport al Trust i a la seva germana en la seva tasca. El gest de Carles III amb Camila reforça, una vegada més, la reafirmació que el monarca fa de la seva dona, no molt acceptada entre altres membres de la Família Reial.