Zarzuela s'ha vist sorpresa després de filtrar-se el que pretén fer la princesa Leonor quan arribi als Estats Units: reunir-se amb la reina Sofia. Mentre l'hereva al tron continua amb la seva formació a bord de l'Elcano, Casa Reial planeja un acte especial quan arribi a Nova York.

Tal com ha transcendit, la idea és organitzar un acte a Manhattan, concretament a l'Institut Reina Sofia, al qual acudirà l'emèrita. El que és cridaner de tot, és que serà el primer acte que portaran a terme àvia i neta en solitari. Sens dubte tot un homenatge que donarà ànims a la mare de Felip ara que travessa un moment molt delicat.

Surt a la llum els plans de la princesa Leonor als Estats Units

La princesa Leonor està a poc més d'una setmana de trepitjar terra de nou a bord de l'Elcano. El pròxim 14 de febrer, l'hereva arribarà a Salvador de Bahia, on podrà gaudir del seu paisatge i la seva gastronomia. Allà romandrà uns dies fins que posi de nou rumb per alguns països clau d'Amèrica del Sud.

La seva travessia acabarà als Estats Units, on es preveu que arribi al juliol. I és allà on acaba de conèixer-se el que pretén fer la princesa Leonor quan arribi a Nova York: reunir-se amb la reina Sofia. Zarzuela s'ha vist sorpresa en conèixer-se els detalls del que succeirà dins d'uns pocs mesos.

La Casa Reial, segons Paloma Barrientos a Fiesta, prepara un acte a Manhattan per rebre la princesa Leonor durant el seu viatge als Estats Units. El lloc escollit és l'Institut Reina Sofia, on l'emèrita acudirà per reunir-se amb la Princesa d'Astúries.

Ambdues seran les encarregades de presidir aquest acte que serà el primer que realitzin àvia i neta en solitari. El colofó perfecte a la travessia de la princesa Leonor i l'homenatge a les dues persones més importants en la vida de Felip VI. Encara es desconeixen els detalls exactes d'aquest esdeveniment, però el que sí que està confirmat és que serà l'emèrita qui rebi a Leonor.

La princesa Leonor viurà una trobada emotiva en la seva última parada

Després de diversos mesos sense poder veure els seus, la princesa Leonor viurà una trobada emotiva en la seva última parada. Sofia la rebrà amb els braços oberts a Nova York, i ambdues seran protagonistes durant els dies que duri la seva estada als Estats Units.

Sens dubte, per a Leonor i la mare de Felip serà un moment únic i amb molt de significat per a les dues. Aquest acte reforçarà els llaços internacionals en un moment d'extrema delicadesa per les polítiques de l'actual president americà.

A més, per a la reina Sofia serà un autèntic regal per part de Casa Reial. Recordem que es troba en un moment delicat, pel recent empitjorament de la seva germana, Irene de Grècia. Per això, poder viatjar als Estats Units i reunir-se amb la princesa Leonor li serà de gran ajuda per aixecar l'ànim.

Sense oblidar que aquest serà un moment crucial per a la institució, marcant la primera aparició conjunta de l'exreina consort i la futura reina. Mentre Zarzuela ultima els detalls, Leonor continua amb la seva formació dins de l'Elcano.

Dins d'uns dies, gaudirà d'una de les tradicions del vaixell escola: el pas de l'equador. En aquest moment, es viurà una autèntica festa a l'embarcació on el bateig de Neptú serà la celebració per excel·lència.

Aquesta cerimònia consisteix a demanar-li permís al déu per travessar l'equador i continuar amb la travessia. Un cop finalitzada, els rols dins del vaixell canvien i la princesa Leonor podrà prendre el timó mentre els tinents netegen la coberta. Situació que finalitzarà quan la festa s'acabi.