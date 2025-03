Sorpresa a casa de Rafa Nadal: ja han confirmat una cosa de Maribel Nadal

Rafa Nadal i la seva mediàtica família han tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades. I tot després de confirmar-se una inesperada informació sobre Maribel Nadal: ha reprès la vida pública.

Durant tots aquests anys, la germana d'aquest conegut tenista sempre ha romàs en un discret segon pla. Tanmateix, això no li ha impedit ser un dels pilars fonamentals dins de la Rafa Nadal Academy.

Ara, després d'un temps allunyada del focus mediàtic, Maribel Nadal ha reprès la vida pública, i ho ha fet per un motiu molt especial. Aquest dijous, 27 de març, la Fundació Rafa Nadal ha celebrat la tercera edició dels seus premis, destinats a reconèixer la tasca d'entitats sense ànim de lucre.

Però aquest any l'esdeveniment ha tingut un caràcter molt més emotiu. I és que ha marcat la reaparició de tota la família del tenista després de la seva retirada a la Copa Davis l'octubre passat.

Igual que en aquella ocasió, Rafa Nadal ha comptat amb el total suport de Xisca Perelló, la seva esposa i directora de l'organització, qui ha presidit aquest acte benèfic celebrat a Mallorca.

Per a l'ocasió i aprofitant les bones temperatures pròpies de la primavera, l'esposa del tenista s'ha decantat per un elegant conjunt en blanc. Aquest estilisme ha estat compost per un abric sastre, una blazer de tall recte amb dues butxaques de solapa laterals i uns pantalons wide leg.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció del seu vestit han estat els detalls. La dona de Rafa Nadal ha optat per recollir la seva cabellera en una cua per deixar al descobert les seves arracades amb cristalls de Swarovski. Look que va completar amb una bossa de Louis Vuitton en to marró.

La germana de Rafa Nadal, Maribel Nadal, sorprèn en la seva reaparició pública

Qui tampoc ha volgut perdre's aquest esdeveniment per res del món ha estat Maribel Nadal. Després d'un temps allunyada dels focus, la subdirectora general de la Rafa Nadal Academy ha reaparegut juntament amb la seva mare per acompanyar el tenista en aquest dia tan important.

En aquesta ocasió, la cunyada de Xisca ha escollit un total look negre compost per una americana, pantaló i un top cropped adornat amb detalls joia en forma de flor.

Un estilisme molt similar és el que ha portat Ana María Parera, mare de Rafa i Maribel Nadal. No obstant això, la matriarca ha completat el seu look amb una camisa fluida de màniga llarga, decorada amb un estampat de topos irregulars.

Entre els assistents, ha ressaltat la presència de la periodista Susana Guasch, qui no ha dubtat a acudir a l'esdeveniment tot i que coincidia amb el seu aniversari.