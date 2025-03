Els prínceps Harry i Guillem descobreixen una cosa de Lady Di amb Joan Carles I

La història entre Diana de Gal·les i el rei Joan Carles I ha estat objecte de rumors durant anys. Mentre les aparences mostraven una relació cordial entre les Famílies Reials, en realitat existia una connexió molt més profunda, especialment durant els estius que Diana passava a Marivent, a Mallorca. Va ser en aquest entorn on van sorgir tensions i secrets que van marcar la relació entre ambdós.

Estius a Marivent: Amics o alguna cosa més?

Cada any, la reina Isabel II enviava els prínceps de Gal·les a passar les vacances a Espanya. Carles i Diana viatjaven amb els seus fills per quedar-se al palau de Marivent, a Mallorca, juntament amb els reis Joan Carles I i Sofia. Encara que públicament tot semblava harmoniós, la princesa Diana no gaudia aquests estius.

El seu biògraf, Andrew Morton, va afirmar que Diana passava molt de temps al bany: “amb el cap ficat al vàter”, va explicar l'autor sobre el malestar emocional de la princesa. Mentre Carles es distanciava per compromisos oficials, Diana es quedava a Marivent, on entaulava una relació més propera amb el rei Joan Carles I. Aquesta connexió es va intensificar durant les seves estades a Mallorca, encara que mai es va confirmar oficialment si va ser només un flirteig.

El flirteig del rei d'Espanya amb la princesa Diana de Gal·les

La relació entre Joan Carles I i Diana de Gal·les no va passar desapercebuda. Els fotògrafs captaven imatges de les dues famílies en esdeveniments públics i, entre les preses, l'ara rei emèrit i la llavors princesa de Gal·les compartien mirades i converses discretes. Lady Collin, experta en cases Reials, va dir que Diana "flirtejava innocentment amb Joan Carles", cosa comprensible donada la fredor del seu propi matrimoni.

Diana, que ja se sentia abandonada per Carles, sospitava que el seu marit tenia una relació amb Camila: mentre ell viatjava al Regne Unit, ella es quedava a Mallorca amb Joan Carles. “És un faldiller, sé que és absurd, però estic segura que li agrado”, va confessar Diana al seu guardaespatlles, Ken Wharfe. En les seves trobades, Diana no dubtava a descriure el monarca espanyol com “un sobó” i va expressar que, a la reina Sofia, ella no li havia caigut especialment bé.

Els secrets de Joan Carles I i Lady Di

Encara que alguns sostenen que només va existir un flirteig, més detalls suggereixen que la relació entre Joan Carles I i Diana de Gal·les va ser més significativa. Al llibre Joan Carles I: el rei de les 5000 amants, es revela que el rei emèrit presumia de les seves conquestes, entre elles, Diana. A més, el 1997, el mateix any de la mort de Diana, el rei Joan Carles li va enviar 45.000 dòlars, segons informes.

Aquesta suma de diners va ser sol·licitada per Diana de Gal·les a través d'un amic proper quan ella es va veure amenaçada per un xantatge relacionat amb el seu gimnàs. Aquest fet sembla reforçar la tesi que existia una relació més propera del que es pensava. Tot i que Diana sempre va afirmar que el rei era “massa amistós”, la veritat és que les seves trobades a Marivent van deixar empremta.

Altres romanços paral·lels

Més enllà d'aquest vincle, tant Diana com Joan Carles I mantenien altres relacions. Diana, per exemple, tenia una aventura amb James Hewitt, qui va ser un candidat a ser el pare biològic del príncep Harry. Per la seva banda, Joan Carles tenia la seva pròpia cort d'amistats i relacions a Mallorca, inclosa Marta Gayà, qui encara continua sent una figura important en la seva vida.

El príncep Carles també va tenir els seus propis amors mentre Diana passava temps a Marivent, però l'única que va viure en solitud va ser la reina Sofia. Mentrestant, el seu marit i els seus fills portaven vides paral·leles, amb històries pròpies i secrets guardats a Marivent.