La mansió de 4 milions que tenen Rafa Nadal i Xisca Perelló al costat d'un penya-segat

Rafa Nadal, considerat un dels millors tennistes de la història, ha construït una llar que reflecteix l'èxit i la tranquil·litat després de la seva retirada de la competició. La seva mansió, ubicada a Manacor, és una propietat espectacular que s'ha convertit en el seu refugi personal. L'immoble està valorat en 4 milions d'euros i té més de 1.000 metres quadrats.

La mansió està situada al costat del mar, al límit d'un penya-segat, oferint unes vistes impressionants. Rafa Nadal i la seva família, inclosa la seva esposa Xisca Perelló i el seu fill Rafa Nadal Jr., gaudiran d'aquesta llar de luxe. La propietat compta amb una zona enjardinada extensa i acolorida, que afegeix un toc de natura i serenitat a l'ambient.

La propietat es troba en un complex d'edificacions que abasta 7.000 metres quadrats. Aquests terrenys pertanyien als hereus dels propietaris de les famoses Coves del Drach, a Porto Cristo. Nadal va adquirir la finca el 2013 i va decidir remodelar-la completament, enderrocant algunes estructures per adaptar-la al seu gust i necessitats.

L'arquitecte mallorquí Tomeu Esteva va ser l'encarregat de donar forma a la visió de Nadal. Malgrat les dificultats burocràtiques que van sorgir a causa de la localització de la propietat, sobre el penya-segat de Porto Cristo, el projecte va tirar endavant. Ara, la mansió és un espai modern i funcional amb dos edificis connectats, una piscina i un gimnàs.

Així es va crear la mansió de Rafa Nadal

El procés de construcció no va ser senzill, però l'esforç va valer la pena. Nadal va aconseguir transformar la finca en una llar on podrà descansar després de la seva carrera esportiva, envoltat de luxe i tranquil·litat. La propietat no només és un refugi privat, sinó també un lloc per gaudir de la família i els nous reptes de la vida.

Però aquesta mansió a Manacor no és l'única residència de luxe que posseeix el tennista espanyol. Rafa Nadal també té un luxós habitatge a Madrid, que va adquirir per un preu similar de 4 milions d'euros. Aquesta propietat està situada a la zona del carrer General Castaños, prop del centre de la capital espanyola.

L'apartament a Madrid té 281 metres quadrats i compta amb cinc dormitoris, a més d'una àmplia terrassa. Els residents d'aquest immoble gaudeixen d'instal·lacions compartides com gimnàs, spa i piscina, cosa que eleva el nivell de confort de l'habitatge. A més, la ubicació és en una de les zones més cares de Madrid, on el preu del metre quadrat arriba als 20.000 euros.

Des de la seva residència a Madrid, Nadal i la seva família poden gaudir de vistes panoràmiques cap a la Plaça Vila de París, el Tribunal Suprem i l'Església de Santa Bàrbara. Aquesta propietat també reflecteix el nivell de vida elevat que porta el tennista, tant a la seva ciutat natal com a la capital espanyola.