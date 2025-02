L'audiència de TV3, indignada per l'últim ‘Joc de Cartes’ de Marc Ribas: ‘Trampa’

Aquesta setmana, Joc de cartes ha recorregut Santa Coloma de Gramenet amb la finalitat de trobar el millor menú del dia. Marc Ribas ha visitat quatre restaurants on la cuina casolana ha estat la gran protagonista. Taverna Gaudir, La Cuina de la Loli, El Perdut i Don Martín s'han enfrontat en una competició plena de tensions, crítiques i altes expectatives.

Els quatre restauradors ho van donar tot per alçar-se amb la victòria, però el desenllaç no ha deixat ningú indiferent. Molts espectadors no esperaven un resultat tan polèmic i és que el presentador, Marc Ribas, va prendre una decisió que va sorprendre molt els espectadors.

La votació semblava clara fins al moment final, quan tot va canviar i les xarxes socials no van trigar a incendiar-se. La indignació de l'audiència es va fer notar ràpidament.

Quatre restaurants, quatre estils a Joc de cartes

En primer lloc, es va tastar el menjar de la Taverna Gaudir. Pol Santamaria va apostar per un restaurant inspirat en Antoni Gaudí i el comerç de proximitat. No obstant això, els seus plats no van estar a l'altura, i la pasta amb tomàquet i el tàrtar de salmó van ser els més criticats.

Les valoracions van ser dures, amb comentaris com “La meva filla ho faria millor”. La combinació de salmó amb arròs dolç tampoc va convèncer. Tot i això, el servei va rebre la millor nota.

Seguidament, La Cuina de la Loli va presentar una cuina casolana que va encantar als concursants. Els seus canelons, fricandó i guisats van rebre elogis. Fins i tot el Pol li va posar un 10 de puntuació al seu rival.

Malgrat algunes tensions sobre l'estètica del local, el menjar es va emportar tot el protagonisme. Les postres també van ser un encert. Per a molts, la seva fama és ben merescuda.

Després El Perdut, el restaurant d'Agustín Valcárcel, va destacar per la seva mida i terrassa. No obstant això, la seva neteja va generar dubtes. I la cuina del local, que era bastant petita, tampoc va impressionar.

Les racions van ser abundants, però l'arròs d'Albert va desfermar crítiques. El Pol va considerar que els seus comentaris van ser una falta de respecte. Les tensions van marcar la visita.

Finalment, Albert Oltra va presentar Don Martín, el restaurant més exclusiu de la setmana. El seu enfocament era dirigit a clients d'alt poder adquisitiu. No obstant això, la cuina no va complir les expectatives.

Plats com el risotto de formatge blau i l'entrecot van agradar, però no van sorprendre. Els rivals esperaven més després de les exigències de l'Albert. A més, la neteja no va ser el seu punt fort.

Un desenllaç inesperat a Joc de cartes

La confrontació final acostuma a ser el moment més tens del programa, encara que aquesta vegada els participants van ser bastant respectuosos. Només Pol va mostrar el seu desacord amb l'ús del sarcasme en les valoracions, defensant el respecte cap al treball dels seus companys.

Mentrestant, les notes de Loli reflectien l'èxit de la seva proposta. Ella es va emportar un 9,3 en menjar que, segons Marc Ribas, és de les puntuacions més altes en la història del programa.

Els elogis cap a la seva cuina van ser unànimes, destacant la seva habilitat i bon fer als fogons. Tot apuntava que s'emportaria la victòria sense sorpreses. No obstant això, a Joc de cartes res està decidit fins al final.

Quan semblava que Loli tenia el triomf assegurat, la intervenció del presentador va canviar el rumb de la competició. Don Martín, que fins aquell moment anava en segon lloc, va acabar proclamant-se vencedor gràcies a la puntuació de Marc Ribas.

El mig punt extra pel plat estrella també va caure del seu costat. La galta a baixa temperatura amb parmentier de patata i tòfona va ser molt ben valorada, així com el preu del menú, que va rebre un 9. La suma d'aquests factors va fer que el restaurant d'Albert aconseguís imposar-se a la final.

Un final que no va agradar a l'audiència de TV3

La victòria de Don Martín a Joc de cartes va desfermar una autèntica tempesta a les xarxes socials. Molts espectadors donaven per guanyadora a Loli, el menú de la qual havia rebut les millors valoracions dels seus rivals i del mateix Marc Ribas. No obstant això, la puntuació del presentador va canviar el resultat, coronant Don Martín com el millor menú del dia de Santa Coloma de Gramenet.

Aquest desenllaç no va agradar gens a part del públic, que no va trigar a manifestar el seu descontentament en plataformes com Twitter i Instagram. Alguns usuaris van acusar el programa de trampa, assegurant que Loli mereixia la victòria. Altres van criticar que la valoració de Marc Ribas fes un gir de 180 graus al resultat final.

Però, malgrat la controvèrsia, el programa manté la seva fórmula, demostrant que a Joc de cartes res està escrit fins a l'últim moment.