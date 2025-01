Gabriela Guillén torna a la càrrega i apunta contra Bertín Osborne: ‘Jo no’

Hores abans de l'última aparició pública de Bertín Osborne, Gabriela Guillén ha tornat a la càrrega contra l'artista. Malgrat el suposat acostament que es va produir entre ells fa unes setmanes, l'empresària no ha tingut cap problema a apuntar contra ell davant la premsa: “Esperàveu alguna cosa? Jo no!”.

El passat 30 de desembre, el fill que aquests dos personatges de la premsa social tenen en comú va complir el seu primer any de vida. No obstant això, i encara que la paraguaiana tenia l'esperança que el presentador fes el pas de conèixer el seu fill durant aquest Nadal, finalment aquest moment no s'ha produït.

Per aquest motiu, aquest dijous, 2 de gener, Gabriela Guillén no ha tingut cap problema a carregar contra Bertín Osborne davant les càmeres d'Europa Press. Tant és així que, quan li han preguntat si havia rebut alguna trucada seva per l'aniversari del nen o per felicitar les festes, ha estat molt clara al respecte.

“Esperàveu alguna cosa?”, ha qüestionat l'empresària paraguaiana en veu alta. Unes paraules que deixaven clar que ella sabia perfectament el que anava a succeir. “Jo no!”, ha respost a continuació.

Visiblement enfadada, Gabriela Guillén ha confessat que Bertín Osborne no s'ha posat en contacte amb ella. No ho ha fet ni per felicitar-los les festes, ni per desitjar-li un feliç aniversari al petit.

Una estampa molt diferent de la que el presentador de televisió va compartir fa uns dies a les seves xarxes socials. En ella, podem veure'l a ell al centre de la imatge i envoltat pels seus fills Alejandra, Eugenia i Claudia Osborne, i Carlos, fruit de la seva relació amb Fabiola Martínez.

Com era d'esperar, els reporters han aprofitat l'ocasió per preguntar-li a Gabriela Guillén per aquesta instantània. No obstant això, l'empresària ha assegurat que no li remou “res” veure aquesta imatge de Bertín Osborne.

D'altra banda, l'empresària també ha parlat sobre el judici que tindran pròximament per determinar de forma judicial la paternitat del presentador. Tal com ha confirmat, ella desitjava que es produís “al gener, però no sé encara quina data”.

A més, Gabriela Guillén ha deixat molt clar que ella sempre estarà “a disposició del que digui la justícia”. “Sempre amb les portes obertes”, ha afegit a continuació.

Unes declaracions que s'han produït just després que la model paraguaiana i el seu fill tornessin a casa seva després d'haver acudit a urgències. “Venint de l'hospital a veure si el petit es posa bo, que ha tingut otitis, però està bé”, ha assegurat la jove.

Mentrestant, i al marge de tot el que s'està comentant, Bertín Osborne ha reaparegut a Sevilla. Amb un semblant seriós, l'artista va arribar en cotxe fins a l'entrada d'un edifici, evitant així respondre a les preguntes relacionades amb Gabriela Guillén.