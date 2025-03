Sorpresa amb el que Belén Esteban, dona de Miguel Marcos, ha revelat en directe

Belén Esteban, coneguda per la seva franquesa a l'hora de compartir detalls de la seva vida personal, ha tornat a sorprendre els seus seguidors. Ho ha fet amb una revelació inesperada en ple directe del programa Ni que fuéramos, que ha deixat sorpresos a tots.

La dona de Miguel Marcos ha anunciat que, per primera vegada a la seva vida, ha decidit incorporar-se al món del fitness. Ha començat a assistir al gimnàs i tot per posar-se en forma i lluir millor que mai.

Belén Esteban, dona de Miguel Marcos, dona la sorpresa amb la seva confessió en directe

Belén Esteban porta anys a televisió, on ha aconseguit fer-se un important forat. I tot per la seva naturalitat, espontaneïtat i perquè mai dubta a parlar alt i clar de la seva vida privada. Així, ha posat sobre la taula des de les seves relacions sentimentals fins als seus problemes de salut o els seus negocis.

Avui, ha tornat a fer gala d'aquesta sinceritat. I ho ha fet donant la sorpresa que ha fet un pas crucial: ha decidit posar-se en forma.

Durant l'emissió en directe, la col·laboradora de Ni que fuéramos ha compartit amb entusiasme la seva nova rutina. Així, ha dit: “He començat a anar al gimnàs, que mai he anat a un”.

“Avui he començat amb bici i cinta, he estat 50 minuts, però per la cama”. Una declaració que ha sorprès tant els seus companys de plató com l'audiència. I és que ningú esperava que ara tragués a la llum la seva faceta esportiva.

Les reaccions a la inesperada revelació de Belén Esteban

Les reaccions al programa no s'han fet esperar. Entre bromes i comentaris, David Valldeperas li ha suggerit la possibilitat de contractar un entrenador personal per a ella al programa. No obstant això, Belén Esteban, amb cert enuig, ha estat molt clara al respecte: “No, jo tinc el meu amic i entrenador Ramón”.

Aquesta afirmació demostra la serietat amb què està prenent aquesta nova etapa vital. Sí, confiant en professionals per guiar-la en el seu camí cap a una vida més saludable. Té clar que vol fer les coses bé i no fent broma en un plató.

La decisió de Belén d'iniciar una rutina d'exercicis al gimnàs és un exemple inspirador per a moltes persones que, per diverses raons, posposen la cura de la seva salut física. La seva història demostra que mai és tard per començar i que, amb determinació, és possible adoptar hàbits saludables que millorin la qualitat de vida.

A més, la seva transparència a l'hora de compartir tant els aspectes positius com els desafiaments d'aquest procés ofereix una visió realista del que implica introduir canvis significatius en la rutina diària. Aquesta honestedat és, sens dubte, una de les raons per les quals Belén continua sent una figura estimada i respectada en el panorama televisiu espanyol.