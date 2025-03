Leticia Requejo dona l'última hora de Gloria Camila: 'Ha tingut una relació...'

Leticia Requejo ha aprofitat el directe de TardeAR per donar una última hora de la vida sentimental de Gloria Camila. Després que revelés fa uns dies que la jove torna a estar enamorada, ha ofert més dades al respecte.

Encara que la filla d'Ortega Cano ha desmentit tenir parella, la periodista s'ha ratificat. I ho ha fet basant-se en una nova dada. Ni més ni menys en el motiu pel qual la famosa ho desmenteix: "Ell ha tingut una relació prèvia que no hauria acabat".

Fa uns dies, Leticia Requejo va explicar a TardeAR que Gloria Camila havia tornat a trobar l'amor. I va desvelar que, al contrari del que es rumorejava, la seva nova parella no era Manuel Cortés. Encara que sí que era un altre cantant: Álvaro García.

Aquesta informació de la periodista ha estat desmentida directament i indirecta per la filla de José Ortega Cano. Però aquesta tarda, aquella ha tornat a ratificar-se en el que ha explicat. És més, ha explicat per què la jove ho nega i és que té un motiu de pes.

Així, ha manifestat: "Em crida l'atenció que públicament no ho hagi desmentit, que ho hagi fet a través de tercers. Per descomptat, em reafirmo en la informació. És el seu entorn el que em parla d'aquest noi, Álvaro García, que ella presenta com a xicot, rotllet o persona amb la qual té alguna cosa".

"Sé que ella no ho vol confirmar. Em diuen que ho fa perquè el vol protegir, possiblement perquè ell ha tingut una relació prèvia a Gloria que no hauria acabat o que no ha acabat com ell voldria".

Al que ha afegit: "A ell se'l veu entrant cada nit i sortint cada matí de la casa d'ella". I, entre bromes, ha exposat: "Potser és que comparteixen pis...".

Reaccions a la informació sobre Gloria Camila

La notícia ha generat diverses reaccions al plató de TardeAR. Miguel Ángel Nicolás s'ha sustentat en què Gloria nega estar amb algú.

Però Verónica Dulanto, la presentadora, ha donat suport a la seva companya. És més, ha comentat: "Ens quadra si aquest noi no ha acabat del tot les seves coses amb la persona amb la qual ha estat. Com la xicota tregui el calendari...".

La vida sentimental de Gloria Camila ha estat objecte d'atenció mediàtica en els últims mesos. L'octubre de 2024, la jove va confirmar la seva ruptura amb David, amb qui va mantenir una relació de cinc anys. Després de la separació, ella es va centrar en la seva família i en projectes personals, mantenint un perfil baix pel que fa a la seva vida amorosa.

Álvaro García, el suposat nou amor de Gloria Camila, és un cantant gadità que ha guanyat popularitat en els últims anys. Encara que no s'han revelat molts detalls sobre la seva carrera, se sap que ha llançat diversos senzills i que la seva música ha estat ben rebuda pel públic. La relació entre ambdós hauria començat fa unes setmanes, i segons Requejo, el cantant ja ha estat presentat al cercle proper i a la família de la jove.