Belén Esteban respon a la gran pregunta sobre Jesulín de Ubrique: 'Jo no soc...'

Belén Esteban no ha tingut cap problema a respondre a una de les grans qüestions relacionades amb Jesulín de Ubrique. Tant és així que, quan li han preguntat si li molesta ser 'l'ex del torero', ha estat molt clara al respecte: “A aquestes altures no soc l'ex de ningú”.

Aquest mateix dilluns, 27 de gener, el diari El Mundo ha publicat l'última entrevista que els ha concedit aquesta famosa col·laboradora de televisió. En ella, l'entrevistada ha parlat sobre diversos temes d'actualitat, tant personals com generals.

Tanmateix, les declaracions que més han cridat l'atenció han estat les relacionades amb Jesulín de Ubrique. Sense pèls a la llengua, Belén Esteban ha desvelat públicament “fins a on està de la típica de: «Aquesta està aquí asseguda per ser l'ex del torero»”.

Amb aquesta sinceritat que tant la caracteritza, l'empresària i col·laboradora de televisió no ha tingut cap problema a assumir els seus orígens dins la premsa rosa. Tanmateix, ha volgut deixar molt clar que la seva relació amb l'extorero ja forma part del passat:

“Que sí, que jo vaig estar amb el torero, però després de tot el que ha plogut, Belén Esteban ja té un nom propi. A aquestes altures no soc l'ex de ningú. És més, ara mateix em diuen 'La Patrona', i fixa't si m'agrada el mot que me l'he tatuat”.

Belén Esteban respon de manera clara i taxativa a la gran pregunta sobre Jesulín de Ubrique

Belén Esteban no ha tingut cap problema a assumir que els seus inicis dins dels mitjans de comunicació estan lligats a Jesulín de Ubrique. Tanmateix, ha deixat clar que, amb el pas del temps, ha aconseguit crear-se una identitat pròpia i ja no és “l'ex de ningú”.

Tant és així que fins i tot el seu mot ha canviat amb els anys: “Ara mateix em diuen 'La Patrona'”. Arran d'aquesta resposta, l'entrevistador li ha recordat que, durant anys, “va carregar” amb el títol de 'la princesa del poble'. Un sobrenom que, lluny de molestar-la, representa a la perfecció els seus orígens.

“Jo vinc d'una família humil, de classe treballadora. Quan era més jove vaig treballar en una fàbrica d'endolls: amb els ditets posava el centilló blanc que ve encertat. I vaig treballar en un McDonald's, planxant o cuidant nens”, ha assegurat Belén Esteban amb orgull.

Per això, la col·laboradora de televisió no pot estar més agraïda per la vida que ha aconseguit formar després de trencar la seva polèmica relació sentimental amb Jesulín de Ubrique. Encara que, això sí, a vegades és conscient que es queixa més del necessari:

“Jo estic molt agraïda per la vida que m'ha tocat en sort, encara que soc una persona que es queixa molt i el meu marit sempre m'està cridant l'atenció. I té tota la raó, però clar, a cadascú li fan mal les seves coses”.