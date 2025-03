Alexandre Grimaldi, fill d'Albert de Mònaco, fa el pas definitiu: 'El meu pare...'

Alexandre Grimaldi, fill del príncep Albert de Mònaco i l'hostessa Nicole Coste, ha crescut allunyat del protocol reial i sense un lloc en la línia de successió. El seu naixement fora del matrimoni li impedeix reclamar el tron, segons estableix la Constitució del Principat.

A pesar d'això, manté una relació propera amb el seu pare i a poc a poc ha anat guanyant presència en l'esfera pública. En els seus primers anys, Alexandre va optar per mantenir-se en un discret segon pla, lluny del focus mediàtic.

Tanmateix, amb l'arribada de l'edat adulta, la seva actitud va canviar completament. Als seus 20 anys, el fill d'Albert de Mònaco ha començat a destacar en el món de la moda, assistint a esdeveniments de prestigi i relacionant-se amb figures influents.

El fill d'Albert de Mònaco fa el pas definitiu

En els últims anys, Alexandre ha passat de la discreció a l'exposició mediàtica. S'ha deixat veure en esdeveniments de moda en ciutats com Milà i Londres, i ha posat per a revistes. La seva cosina, Pauline Ducret, fins i tot va comptar amb ell per ser la imatge de la seva firma.

Tanmateix, encara que la seva presència en aquest àmbit és cada vegada més notable, no es planteja seguir una carrera com a model. En una entrevista amb Point de Vue, va deixar clar el seu punt de vista. "El meu pare és príncep i cap d'Estat, així que no m'ho imagino".

No obstant això, també reconeix que la seva presència en el món de la moda no té per què estar descartada per complet. Obre la porta a la possibilitat de col·laborar amb marques de prestigi, sempre que la seva imatge i la de la firma coincideixin.

Plans de futur: un rol més actiu a Mònaco

Més enllà del seu interès per la moda, Alexandre ha mostrat la seva intenció de desenvolupar un paper més rellevant en el Principat. Encara que no pot aspirar al tron, el seu vincle amb Mònaco continua sent fort i vol contribuir al seu desenvolupament.

En una entrevista amb Tatler, va explicar les seves aspiracions: "Serà interessant ser més mediàtic, mostrar més la meva cara i estar lligat a la meva família". A més, va expressar el seu desig de treballar en col·laboració amb el seu pare per convertir-se en un ambaixador global de Mònaco.

Així, Alexandre continua explorant els seus interessos. D'aquesta manera, tot apunta que el seu futur estarà marcat per la combinació de la seva vida social i la seva relació amb la monarquia.