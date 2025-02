El programaY ahora Sonsoles ha portat una notícia impactant, ha aparegut un succés inesperat que ha sorprès l'opinió pública. Els periodistes han relatat fets sorprenents al plató i han parlat sobre l'última hora de Mónica Cervera, la reconeguda actriu de La que se avecina, nominada al Goya. La notícia ha generat enrenou en l'àmbit mediàtic.

Mónica Cervera ha estat la protagonista d'una gran controvèrsia. Ha estat condemnada a 11 mesos de presó per robar bosses de cacauets. L'actriu ha estat acusada d'un delicte de robatori amb violència en temptativa.

A més, ha estat imputada per un delicte lleu de lesions, un delicte que va ser comès al febrer de 2021. La condemna ha causat sorpresa en el sector artístic perquè Mónica ha estat vista vivint en un parc de Màlaga, cosa que ha generat més desconcert.

Sorpresa a Y ahora Sonsoles pel que han descobert sobre Mónica Cervera

Mónica ha intentat emportar-se una bossa de cacauets sense pagar, ha actuat amb prepotència i ha propinat diversos cops de puny i empentes a la propietària del local que va robar. L'agressió ha estat denunciada immediatament per la víctima i la botiga ha registrat l'incident amb rigor.

Les autoritats han investigat cada detall del succés i els fets han estat documentats per testimonis presencials. L'episodi ha estat interpretat com un clar signe d'alteració mental. La conducta ha generat rebuig a la comunitat on residia Mónica Cervera i entre professionals del medi.

A Y ahora Sonsoles donen l'última hora sobre l'entorn de Mónica Cervera

L'equip de Y ahora Sonsoles ha desplaçat la seva càmera a la localitat on ha residit Mónica. Han entrevistat veïns que han ofert el seu testimoni.

Un veí ha assegurat: "Ha cridat ella sola. Quan l'has vista s'ha notat que alguna cosa no ha estat bé al seu cap. Ella ha estat ficada en el seu món." La detenció de Mónica ha generat preocupació al barri i els residents han manifestat que la situació ha estat estranya i pertorbadora.

Una propietària d'una botiga d'alimentació ha ofert el seu testimoni i ha declarat que: "Va venir a robar, m'ha empès i ha volgut pegar-me. Aquesta dona no ha estat bé del cap." Les seves paraules han estat contundents.

El relat ha impactat a tots al plató. El reportatge ha obert un debat sobre salut mental i violència. La notícia ha quedat gravada en la memòria del públic i ha generat múltiples reaccions entre els presents.