Pluja d'aplaudiments a María del Monte pel que ha fet a 'Y ahora Sonsoles'

El plató de Y ahora Sonsoles ha viscut un moment de gran emoció i reivindicació. La protagonista ha estat María del Monte, qui ha rebut un gran aplaudiment del públic després d'unes paraules plenes de sinceritat i compromís. Tot ha ocorregut després del testimoni d'Elsa Gutiérrez, una jove que ha denunciat una situació de discriminació laboral.

Elsa ha explicat la seva història amb valentia. Treballava en una clínica de nutrició fins que, segons ha confessat, va ser acomiadada pel seu pes. “En aquest lloc només treballen models”, ha afirmat amb tristesa.

Ha explicat que el seu acomiadament no ha estat per qüestions laborals, sinó perquè els seus companys parlaven malament d'ella. La seva pròpia tutora ha estat qui l'ha convidada a sortir del centre, sense defensar-la.

María del Monte mostra el seu punt de vista a Y ahora Sonsoles

Aquest relat ha causat gran impacte al plató. María del Monte no ha pogut ocultar la seva indignació. “Això m'està indignat molt”, ha declarat amb contundència.

María del Monte ha dirigit les seves paraules a l'Elsa: “Tu dius que a la teva tutora li estaven parlant malament de tu i et va convidar a sortir del centre. No va donar la cara per tu. A vegades a la vida cal donar la cara encara que te la trenquin”.

Les paraules de l'artista han ressonat al plató mentre el públic ha escoltat amb atenció. L'Elsa ha explicat que, després del seu acomiadament, ha viscut moments difícils. Ha patit depressió i ha arribat a engreixar 30 quilos, tanmateix, la jove ha aconseguit sobreposar-se, ha canviat tots els seus hàbits i ha aconseguit aprimar 22 quilos.

María del Monte ha volgut aconsellar l'Elsa amb fermesa: “No vagis a que et readmetin”, ha sentenciat amb determinació. Les seves paraules han estat rebudes amb un gran aplaudiment. Però l'artista no s'ha aturat aquí.

Pluja d'aplaudiments a María del Monte després de la seva confessió a Y ahora Sonsoles

Ha aprofitat el moment per fer una reflexió sobre els estàndards de bellesa imposats per la societat. “Quina mania que tothom hagi de tenir la mateixa talla, quin avorriment”, ha expressat amb indignació. Les seves paraules han estat un missatge clar contra la discriminació pel físic.

El públic ha reaccionat amb entusiasme. L'ovació ha estat rotunda. María del Monte ha demostrat una vegada més el seu compromís amb la justícia i la igualtat.

L'Elsa, per la seva banda, ha rebut el suport i la força de tots els presents. Un moment de televisió que ha deixat empremta.