Ningú esperava el que Anabel Pantoja li ha confessat a María Patiño en ple directe

Anabel Pantoja, ha viscut un dels moments més tensos de la seva vida amb la polèmica de la seva filla Alma. Durant setmanes, ha intentat no fer cas als titulars i controvèrsies que l'han envoltat juntament amb David Rodríguez. No obstant això, el cansament l'ha superat i li ha fet una inesperada confessió a María Patiño en ple directe.

Fa uns dies, esclatava davant els micròfons de diversos mitjans. Però el que ningú esperava era que aquest divendres 21 fes la seva primera intervenció televisiva en directe.

Des de Ni que fuéramos, Kiko Matamoros i María Patiño han comentat les imatges publicades per la revista ¡Hola!. En elles, s'ha vist a Anabel Pantoja i David posant la petita al cotxe. "Veig el vídeo i no sé com els funciona el cap", ha començat explicant Kiko Matamoros.

Anabel Pantoja contacta en directe amb María Patiño

"Ho dic amb respecte, però podria dir alguna cosa pitjor. Estan imputats en un suposat cas d'imprudència amb la nena i resulta que Anabel es posa amb la petita en braços. Està prohibit!", ha sentenciat Matamoros.

El col·laborador no s'ha quedat aquí i ha insistit en la manca de mesures de seguretat: "Han de portar una maxi-cosi. Ha d'anar perfectament ancorada i va la criatura allà... No entenc res", ha afegit el col·laborador.

"Són analfabets. No saben com cuidar-la? Els és igual tot? És una bogeria. La fiscalia podria demanar aquestes imatges si vol", ha afirmat taxatiu.

Aquestes paraules han calat en Anabel Pantoja qui després, ha contactat amb María Patiño. Molt enfadada i cansada de la situació, ha decidit trencar el seu silenci amb un missatge a la presentadora.

El inesperat missatge d'Anabel Pantoja a María Patiño

"M'ha escrit per respondre al que hem parlat, Anabel, molt bé, veus, tot té solució si s'explica", ha dit Patiño en directe. "Anabel m'envia proves. Em diu que Matamoros ens diu cafres per no portar la cadireta", ha afegit mentre llegia el seu telèfon.

"És absolutament mentida, em poso amb ella al cotxe per muntar-la des de dins i evitar la premsa. Em sembla lleig per part seva. Però ja no puc més, María", ha escrit Anabel.

Després de llegir aquest missatge, María ha revelat que Anabel li ha enviat fotos que proven que la nena sí que anava ancorada. "No les ensenyaré. La intenció d'Anabel era tapar-la i sincerament, jo la crec", ha dit Patiño.

Finalment, Kiko Matamoros ha demanat perdó en directe. I és que ningú esperava que Anabel Pantoja intervingués a Ni que fuéramos després de mesos allunyada de la televisió.