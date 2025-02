Màxima felicitat a 'Y ahora Sonsoles' després de la notícia de Sonsoles Ónega sobre el Papa

El programa Y ahora Sonsoles ha dedicat part de la seva emissió a la salut del Papa Francisco. El Sant Pare ha estat ingressat des de fa sis dies a causa d'una bronquitis que ha derivat en una pneumònia bilateral. Sonsoles Ónega ha sorprès al plató després de confirmar la millor notícia sobre el Papa: S'està recuperant i té una actitud positiva.

Sonsoles Ónega, presentadora de l'espai televisiu, ha revelat l'última hora sobre el seu estat. “Als seus 88 anys i amb un pulmó regular, pot ser complicada la seva recuperació”, ha explicat.

Malgrat la preocupació inicial, ha confirmat que el Papa no ha estat connectat a un respirador artificial. Respira per si mateix, encara que la seva avançada edat i la condició del seu pulmó han generat incertesa sobre la seva evolució.

Per abordar la situació des d'un punt de vista mèdic, el programa ha comptat amb la intervenció en directe d'una pneumòloga. L'especialista ha explicat per què el Papa té possibilitats de superar la malaltia.

“No és només l'edat. Cal tenir en compte altres factors de risc, però amb un pulmó regular, amb el temps, el cos pot compensar la manca del pulmó que estigui malament. Si l'altre pulmó està bé, no té per què afectar-lo greument”, ha detallat l'experta.

La notícia ha generat alleujament al plató. “Que bé”, ha exclamat Sonsoles Ónega en escoltar l'explicació de la doctora.

Antonio Pelayo, corresponsal al Vaticà, també ha intervingut per donar més detalls. “El Papa està viu, està bé”, ha afirmat amb seguretat.

La periodista ha aprofitat l'ocasió per desmentir rumors alarmistes sobre la salut del Papa Francisco. “M'alegro que facis servir aquest espai per desmentir rumors”, ha dit, en referència a les especulacions que han circulat en els últims dies sobre la possible mort imminent del Papa.

Finalment, Sonsoles Ónega ha confirmat la millor notícia. El Papa Francisco està de bon humor i la seva recuperació avança a poc a poc. L'alegria al plató ha estat evident, tots s'han alegrat de l'última hora sobre el Papa.

La incertesa ha donat pas a l'esperança i l'optimisme. La salut del Sant Pare segueix en observació, però les últimes informacions han portat tranquil·litat als fidels i a l'equip del programa.