El sorprenent acord multimilionari que manté Harry i Meghan banyats en or

Des de la seva sortida de la família reial, el príncep Harry i Meghan Markle han hagut de construir el seu propi camí financer. Amb contractes milionaris i acords estratègics, la parella ha buscat consolidar-se en la indústria de l'entreteniment.

No obstant això, no tots els seus projectes han estat exitosos, cosa que ha generat dubtes sobre la seva estabilitat econòmica i el seu futur en el sector. Des de documentals polèmics fins a iniciatives que no han aconseguit l'audiència esperada, els ducs de Sussex han travessat alts i baixos en la seva aventura empresarial.

Malgrat els fracassos, el futur en la indústria de Meghan i Harry continua assegurat

Un dels majors fracassos va ser el pòdcast de Meghan a Spotify, que només va tenir una temporada i va estar envoltat de polèmica. Altres projectes fora de l'àmbit de la seva sortida de la família reial no han aconseguit captar l'atenció del públic, cosa que ha generat dubtes sobre el seu futur en la indústria.

No obstant això, no tot està perdut per a ells. Una de les companyies més poderoses del sector ha reafirmat el seu suport incondicional i assegura que continuarà treballant amb els Sussex en nous continguts.

Netflix manté la seva confiança en Meghan i Harry

Després de rumors sobre una possible ruptura amb la plataforma, Netflix ha deixat clar que continuarà recolzant Harry i Meghan. La directora de contingut de l'empresa, Bela Bajaria, ha confirmat que estan entusiasmats amb els seus futurs projectes.

El retard de l'estrena de With Love, Meghan a causa dels incendis a Los Angeles havia generat especulacions sobre la continuïtat del contracte entre ells. Però Bajaria ha esvaït qualsevol dubte, assegurant que la plataforma continua compromesa amb els Sussex tot i que alguns treballs han rebut crítiques mixtes.

Un dels exemples més evidents va ser el documental sobre polo de Harry, que va ser qualificat d'“avorrit” per experts.

Tot i això, Netflix confia en la seva pròxima aposta: un programa de cuina i estil de vida dirigit per Meghan: “És una excel·lent versió d'un programa de lifestyle". "Realment té grans ensenyances. Estic molt emocionada pel seu llançament”, va afirmar Bajaria.

Meghan Markle fa el salt al cinema

A més d'aquest programa, la duquessa de Sussex està immersa en un nou repte dins de la indústria cinematogràfica. Meghan Markle ha rebut llum verda per produir l'adaptació de l'exitosa novel·la romàntica Meet Me at the Lake, de Carley Fortune. “És un gran llibre, ella el tenia i estem feliços de fer-ho”, va confirmar Bajaria. També va afegir: "tenim coses en desenvolupament, tothom està entusiasmat amb el que ve; estic molt emocionada pel seu programa".

L'acord entre els Sussex i Netflix, valorat en 100 milions de dòlars, es va anunciar el 2020 amb la promesa de produir contingut inspirador i de qualitat. Encara que han enfrontat crítiques per no tenir una estratègia clara, la plataforma continua apostant per ells, garantint que la seva aventura en l'entreteniment continua.