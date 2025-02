Ningú esperava l'última informació sobre Meghan Markle i el príncep Harry

Donald Trump ha estat sempre un crític obert del príncep Harry i Meghan Markle. No obstant això, en les seves més recents declaracions, ha decidit suavitzar la seva postura sobre el fill menor de la princesa Diana.

Un canvi de to enmig d'una relació tensa

En el passat, Trump va amenaçar de revisar el visat de Harry si es demostrava que va mentir sobre el seu consum de drogues en entrar als EUA.

Ara, en una entrevista amb The New York Post, ha optat per un discurs menys agressiu: "No vull fer-ho. El deixaré en pau, ja té prou problemes amb la seva dona. Ella és terrible", va afirmar.

Aquestes paraules han tornat a posar el focus en la tensa relació entre Trump i Meghan Markle. Les seves diferències es remunten a 2016, quan l'aleshores actriu va donar suport públicament a Hillary Clinton i va qualificar Trump de "misogin". Va assegurar, a més, que es mudaria al Canadà si ell guanyava les eleccions presidencials.

Elogis a Guillem i una trobada a París

Mentre que Trump ha rebaixat els seus atacs a Harry, no ha dubtat a destacar la seva admiració pel príncep Guillem. L'expresident va tenir l'oportunitat de coincidir amb l'hereu al tron britànic al desembre, durant una trobada privada a París.

"Crec que és un bon tipus", va declarar Trump sobre el príncep de Gal·les. No és la primera vegada que es troben. El 2019, ja havien compartit taula en un banquet d'Estat al palau de Buckingham, quan el republicà encara era president dels EUA.

Les seves paraules han estat interpretades per alguns com una clara preferència entre els dos fills del rei Carles III. Mentre Harry ha estat durament criticat per Trump, Guillem ha rebut elogis i una actitud molt més propera.

Els Sussex, al centre de l'atenció al Canadà

Aquestes declaracions arriben en un moment clau per al príncep Harry i Meghan Markle. Actualment, tots dos es troben al Canadà amb motiu dels Invictus Games, l'esdeveniment esportiu creat per Harry el 2014 per a veterans de guerra ferits.

La gala inaugural de l'esdeveniment va comptar amb la presència d'artistes de renom com Katy Perry, Nelly Furtado i Chris Martin. Per a Harry, aquests jocs representen l'últim vincle amb el seu passat a la família reial britànica.

La relació entre Trump i la família reial britànica continua sent un tema d'interès internacional. Encara que l'expresident ha decidit "deixar en pau" a Harry, les seves paraules continuen generant debat i deixant clar que la seva opinió sobre Meghan Markle no ha canviat.