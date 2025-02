Carles III pren una decisió duríssima contra Meghan Markle: Harry ja ho sap

El futur de la monarquia britànica està en joc mentre la salut del rei Carles III continua sent motiu de preocupació. Davant la gravetat de la seva malaltia, el monarca ha decidit plasmar les seves últimes voluntats en un document que marcarà el rumb de la família reial després de la seva partida.

El monarca deixa instruccions clares i una prohibició que genera polèmica

Més enllà d'assumptes financers i polítics, el testament del rei inclou una crida a la reconciliació entre els seus fills. En una conversa privada, els va instar a deixar enrere les seves diferències i a treballar junts a favor de la unitat de la Corona. Per a Carles III, la supervivència de la institució dependrà de la seva capacitat per actuar com a germans i no com a rivals.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció del seu testament és una restricció que afecta directament Meghan Markle. La decisió del monarca d'excloure la seva nora del seu comiat final ha generat una nova controvèrsia dins de la família Windsor.

Meghan Markle, vetada del funeral de Carles III

El document estableix que tots els membres de la família reial britànica estaran convidats al seu funeral, excepte la duquessa de Sussex. Encara que Harry i els seus fills sí que podran assistir, Meghan ha estat exclosa de qualsevol cerimònia oficial en honor al rei.

Aquesta decisió no sorprèn aquells que han seguit la tensa relació entre el monarca i la seva nora. Des que Meghan Markle i el príncep Harry van abandonar la monarquia el 2020, ella ha protagonitzat declaracions públiques que han incomodat la família reial.

Fonts properes al palau de Buckingham asseguren que Carles III ha pres aquesta mesura per evitar que el seu funeral es converteixi en un focus d'atenció mediàtica. La presència de Meghan Markle, segons Carles III, podria desviar l'atenció del que realment importa: el seu llegat i la continuïtat de la Corona.

El suport indestructible a Camila Parker Bowles

A més d'aquesta polèmica prohibició, el testament de Carles III també ha confirmat el paper clau que exercirà Camila Parker Bowles després de la seva mort. El monarca ha deixat estipulat que la reina consort conservi el seu estatus i privilegis, assegurant que sigui reconeguda oficialment com a "Queen Dowager" (reina vídua). Això li permetrà mantenir la seva residència als apartaments reials i continuar rebent una assignació sobirana.

Aquesta decisió deixa clar el desig de Carles III de garantir que Camila mantingui la seva posició dins de la família reial, fins i tot després de la seva mort. Mentre el testament busca assegurar l'estabilitat de la monarquia, també marca una línia clara entre aquells que considera aliats del seu llegat i aquells que prefereix mantenir al marge. Aquesta decisió de l'actual rei d'Anglaterra ha generat una gran polèmica pel veto a la dona del petit dels seus fills.