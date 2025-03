Ana Luque revela el que ningú no imaginava sobre Olga Moreno: 'En un bar de copes'

Després d'un llarg temps allunyada del focus mediàtic, Ana Luque ha tornat a la petita pantalla amb una nova i inesperada confessió sobre la seva examiga, Olga Moreno. "Vam tenir una esbroncada l'última vegada que vam coincidir en un bar de copes", ha assegurat l'andalusa davant tota l'audiència de Telecinco.

El passat divendres, 28 de febrer, l'exdona d'Antonio David Flores es va asseure al plató de ¡De Viernes!, vuit mesos després de la seva última intervenció televisiva. I ho va fer per compartir amb els televidents com havia estat la seva vida en aquest temps.

Una entrevista que, com era d'esperar, no ha passat gens desapercebuda per a la resta de programes i mitjans de comunicació. Tant és així que aquest diumenge, 2 de març, el programa Fiesta no ha dubtat a comptar amb la presència d'Ana Luque al plató.

Durant anys, la malaguenya va ser una de les grans amigues d'Olga Moreno. Tant és així que, fins i tot, es va convertir en una de les seves defensores a Supervivientes 2021. No obstant això, tot va canviar arran d'una intervenció d'Ana Luque en el mencionat reality.

Ara, Ana Luque ha tornat al programa presentat per Emma García i ha revelat una dada que ningú imaginava sobre l'empresària sevillana. Tal com ha assegurat ella mateixa, en una ocasió, van tenir una esbroncada "l'última vegada que vam coincidir en un bar de copes".

Ana Luque revela l'últim enfrontament que va tenir amb Olga Moreno: "Vam tenir una esbroncada en un bar de copes"

Durant la seva última intervenció en aquest programa de Telecinco, Ana Luque ha tingut l'oportunitat de comentar amb la resta de col·laboradors l'esperada entrevista d'Olga Moreno. Moment en què ha deixat al descobert el que realment pensa de la relació de la sevillana i Agustín Etienne:

"No la veig tan enamorada d'Agustín com ella vol fer-nos creure". "Li anava a posar un missatge bonic després de veure la seva entrevista... Però em va tractar tan malament aquell dia al bar que se'm van treure les ganes", ha afegit, deixant a més d'un sense paraules.

Ana Luque està convençuda que Olga Moreno, "em troba a faltar, més que jo a ella, perquè jo li he aportat molt més del que ella a mi". A més, i per si n'hi hagués prou, la col·laboradora no ha tingut cap problema en tornar a parlar sobre l'origen del seu distanciament.

"Tot va ser arran d'una intervenció que jo vaig fer parlant sobre la seva família després de Supervivientes; es va trencar la nostra relació.[...]Ara mateix la relació és nul·la, per què ens hem d'enganyar", ha començat explicant la malaguenya.

Encara que no viuen "a prop", Ana Luque ha confessat que intenta "per tots els mitjans no coincidir amb ella". En aquest moment, la col·laboradora ha revelat una dada que ningú esperava sobre la seva enemistat amb Olga Moreno:

"Vam tenir una esbroncada l'última vegada que vam coincidir en un bar de copes. Jo tinc amics en comú amb ella i vaig ser jo qui va fer el pas per parlar amb ella. Ella el que va fer va ser ni tan sols parlar-me i mirar-me amb molt de menyspreu".