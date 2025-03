Meghan Markle publica una foto de la seva filla Lilibet i tots es fixen en el mateix

Meghan Markle ha tornat a captar l'atenció a les xarxes socials amb una imatge que no ha passat desapercebuda. A través de les seves històries d'Instagram, Meghan ha compartit un instant entranyable amb la seva filla Lilibet i una visita molt especial. Les fotografies i vídeos, que han generat nombrosos comentaris, revelen l'estreta relació que la duquessa manté amb el seu cercle més proper.

El detall que més ha cridat l'atenció és la presència d'una figura molt coneguda en l'escena esportiva i amiga íntima de Meghan. La instantània mostra una escena familiar i relaxada en què la petita Lilibet gaudeix d'un joc de taula a casa seva. Les imatges compartides per la duquessa de Sussex revelen que la convidada no era altra que Serena Williams.

Serena Williams i Meghan Markle, un vincle que transcendeix els anys

L'ex tennista, qui ha estat una de les majors confidentes de Meghan Markle, apareix asseguda al costat de Lilibet en una tarda de jocs. En el missatge que acompanya la publicació, Meghan va escriure: "Quan les ties vénen a jugar i de festa! T'estimo". La relació entre ambdues es remunta a més d'una dècada, quan van coincidir en un esdeveniment esportiu el 2010.

No obstant això, la seva amistat es va consolidar el 2014 i, des de llavors, han estat inseparables. Serena va estar present a la boda reial de Meghan i el príncep Harry el 2018 i ha estat un suport constant per a la duquessa en els últims anys. A la casa dels Sussex, l'esportista és coneguda com a "tia" per als petits Archie i Lilibet, un reflex de la proximitat que mantenen.

Les fotografies, encara que acuradament editades per protegir la privacitat de la nena, mostren un ambient distès. Meghan, Serena i Lilibet apareixen descalces sobre una catifa de palla mentre gaudeixen de la partida. En una de les imatges, es pot veure la petita observant amb atenció els moviments de la campiona de tennis.

La duquessa de Sussex aprofita per promocionar el seu pròxim projecte

Més enllà de la imatge familiar, Meghan Markle també ha aprofitat l'ocasió per fer una subtil referència al seu nou projecte a Netflix. El seu programa With Love, Meghan promet mostrar una faceta més personal de la duquessa de Sussex, allunyada de la polèmica.

En un altre fragment de vídeo compartit, Serena i Lilibet segueixen concentrades en el seu joc, reforçant la complicitat entre ambdues. La publicació finalitza amb una imatge en blanc i negre de Meghan i Serena fonent-se en una emotiva abraçada, un gest que deixa clar que la seva amistat continua sent inquebrantable.

El gest de Meghan Markle ha generat tot tipus de comentaris a les xarxes, amb molts seguidors destacant la diferència entre la seva vida a Califòrnia i la de la Família Reial Britànica. Mentre els ducs de Sussex s'envolten del seu cercle més íntim, les relacions amb els prínceps de Gal·les continuen sent un tema d'especulació.