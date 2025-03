Sofía Suescun i Kiko Jiménez anuncien la seva exclusiva més desitjada: 'Estem…'

Sofía Suescun i Kiko Jiménez estan d'enhorabona. Per fi han acabat la reforma del seu exclusiu àtic al centre de Madrid. Després de mesos de treball, esforç i una gran inversió, la parella ha compartit l'esperada notícia amb els seus seguidors amb la cançó de Bad Bunny: Estamos bien.

Ho han fet a través de les seves xarxes socials. Sofía Suescun, entusiasmada, ha mostrat alguns detalls de la transformació. “Us recordeu d'aquesta barana? Doncs ja no existeix”, ha confessat amb unes fotografies on ensenya l'abans i el després d'una de les zones clau de la seva llar.

L'escala que uneix la planta baixa amb el pis superior ha canviat completament. Han substituït l'antiga barana de reixetes per un modern vidre fumat. Un toc sofisticat i minimalista que li dona un aire més elegant a l'estança.

Kiko Jiménez i Sofía Suescun confirmen que ja han acabat la reforma

Kiko també ha volgut compartir la seva alegria. “Avanços importants acabats”, ha assegurat. La reforma ha estat un procés llarg, però els resultats parlen per si sols.

La parella ha supervisat cada detall. Des de la distribució fins als acabats, tot ha estat escollit minuciosament. Han apostat per una decoració moderna, amb colors neutres i materials d'alta qualitat.

Però això no és tot. Sofía ha llançat una bomba: “A l'abril, House Tour amb tots els mobles”, ha anunciat. Un avançament que ha generat una gran expectació entre els seus seguidors.

Els fans de Sofía Suescun i Kiko Jiménez estan molt alegres per ells. Així ho han demostrat omplint les fotografies que ambdós han compartit de missatges d'admiració cap a la parella. Tots estan feliços, per la qual cosa ambdós han aconseguit recolzant-se l'un en l'altre.

Sofía Suescun i Kiko Jiménez han demostrat que formen un bon equip

L'espera ha valgut la pena. Aviat podrem veure cada racó de la seva nova llar. Un àtic exclusiu, dissenyat a mida per a ells, encara que de moment no se sap si l'utilitzaran per gaudi propi o si el llogaran a terceres persones.

Sofía i Kiko han demostrat una vegada més que formen un gran equip. No només en el personal, sinó també en els seus projectes. I és que ambdós ho han donat tot perquè aquest pis estigui acabat en temps rècord.

Ara, amb la reforma finalitzada, només queda gaudir. En poques setmanes podran estrenar la seva casa completament i com han promès, ho compartiran amb el seu públic. Sens dubte, la seva exclusiva més esperada i segons han avisat, “al·lucinareu”.