La festa amb alcohol i altres coses que pot acabar amb Mary de Dinamarca

El regnat de Frederic X i la reina Mary de Dinamarca travessa una etapa difícil. En els últims mesos, diverses situacions han afectat la imatge de la monarquia danesa. Des de les controvertides fotos del rei amb Genoveva Casanova, fins a la inesperada malaltia de Mary, la situació no millora per a la família reial.

Com si tot l'anterior fos poc, surt a la llum pública un documental que deixa en molt mal peu la família reial danesa. És informació que es relata que ha estat considerada un secret des de fa temps. Això ha vingut a complicar, més encara, el difícil moment que ja vivien.

L'escàndol a la Guàrdia Reial sacseja Mary i la Casa Reial danesa

El recent documental titulat Els guardaespatlles drogats ha posat la Guàrdia Reial de Dinamarca sota una llum molt negativa. Aquest cos d'elit, responsable de protegir la família reial des de 1658, ha estat acusat de consumir drogues. Les imatges difoses van mostrar un membre de la Guàrdia Reial esnifant cocaïna dins del quarter, evidenciant la falta de disciplina dins de la institució.

Exguàrdies de la Guàrdia Reial han confirmat que, en el passat, existia una cultura de desenfrenament, amb festes descontrolades i laxos controls antidopatge. Aquest comportament ha enfosquit la reputació de la institució i ha provocat una greu preocupació dins de la Casa Reial. La implicació de Frederic X, qui va formar part del cos el 1986, agreuja encara més la situació.

La pressió sobre Frederic X: un monarca en crisi?

Aquest escàndol ocorre en un moment crític per a Frederic X, qui va assumir el tron fa tot just un any. El seu regnat, que va començar després del llarg i exitós mandat de la seva mare, Margarida II, s'ha vist enfosquit per diverses polèmiques. El rei, conegut com el "príncep Turbo" en la seva joventut per la seva afició a la velocitat i la vida nocturna, no ha pogut escapar del focus mediàtic que l'envolta.

La recent crisi de la Guàrdia Reial, sumada a la malaltia de la reina Mary, ha afectat l'estabilitat de la monarquia. A més, els problemes de salut de Mary, que l'han obligat a cancel·lar compromisos oficials, han generat més pressió sobre la família reial. La monarquia danesa sembla travessar una etapa de vulnerabilitat i la imatge de Frederic X s'ha vist seriosament compromesa.

Malgrat les dificultats que enfronta, Frederic X ha intentat mantenir la calma i el control. No obstant això, la combinació dels escàndols, sumat a la salut de la seva esposa i, ara això, està soscavant la seva autoritat. El futur de la monarquia danesa depèn de com el rei pugui manejar aquesta situació.

La monarquia danesa enfronta un futur incert, amb diversos problemes a sobre, es posa a prova la capacitat de Frederic X per liderar. El dany a la imatge de la família reial ha estat significatiu i la recuperació de la confiança del poble sembla un gran desafiament. Ara, els danesos es pregunten si la monarquia podrà superar aquesta crisi o si les tensions internes seguiran afectant la seva estabilitat.