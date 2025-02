El príncep Guillem i Carles III consumeixen la venjança final: apartat per sempre

El príncep Andreu arriba als 65 anys en un context molt diferent del que solia envoltar els seus aniversaris en el passat. El seu distanciament de la família reial britànica és cada cop més evident. A més, la seva imatge pública continua deteriorant-se a causa dels constants escàndols que han esquitxat la seva trajectòria en els últims anys.

Una celebració discreta enmig d'un complicat escenari

Des que Carles III va assumir el tron, la posició del seu germà dins de la monarquia s'ha debilitat significativament. La implicació del duc de York en el cas Jeffrey Epstein va provocar una sèrie de mesures que el van allunyar de les seves responsabilitats oficials. El príncep va perdre privilegis i es va veure relegat al marge de la institució.

Malgrat els intents del rei perquè abandonés Royal Lodge, Andreu continua residint a la luxosa propietat ubicada a Windsor. S'espera que allà celebri el seu aniversari en una reunió privada, lluny de l'escrutini públic i amb un cercle molt reduït de gent propera.

Noves controvèrsies i relacions qüestionades

Les polèmiques al voltant del príncep Andreu no han cessat. Al desembre, el seu nom va tornar a aparèixer als titulars a causa de la seva suposada proximitat amb Yang Tengbo, un empresari xinès acusat d'estar vinculat a una xarxa d'espionatge. Tot i que el mateix Tengbo va negar aquestes acusacions, l'escàndol va reforçar la imatge del duc de York com una figura envoltada en situacions compromeses.

Sobre aquest tema, l'escriptor Andrew Lownie va ironitzar en declaracions a la premsa britànica. "No crec que l'ambaixador xinès tingui intencions d'aparèixer per allà", en referència a la celebració de l'aniversari d'Andreu.

Malgrat la seva caiguda en desgràcia dins de la família reial, el duc ha intentat recuperar alguna activitat empresarial. Abans de la seva sortida de la monarquia, dirigia 'Pitch@Palace', un programa de suport a emprenedors amb seu al palau de Buckingham. Tot i que el projecte es va dissoldre el 2020, informes recents indiquen que podria estar organitzant nous esdeveniments al Japó amb una iniciativa similar.

El suport incondicional de les seves filles i Sarah Ferguson

Enmig d'aquest complex panorama, el príncep Andreu ha comptat amb el suport irrompible de les seves filles, la princesa Beatriu i la princesa Eugènia. Ambdues han fet constants visites a Royal Lodge, organitzant-se en torns per veure el seu pare amb la intenció d'animar-lo. "La princesa Beatriu i la princesa Eugènia han estat tornant-se per passar els caps de setmana amb el seu pare, portant els seus fills per aixecar-li l'ànim", van assegurar.

Juntament amb elles, Sarah Ferguson també ha estat un pilar fonamental en la vida del duc de York. Tot i haver-se divorciat fa anys, la duquessa de York ha romàs al seu costat, donant-li suport en els moments més difícils. Continua sent la seva major aliada davant el creixent aïllament que enfronta dins de la monarquia.

Amb el seu 65 aniversari, el príncep Andreu enfronta una realitat completament diferent a la d'anys anteriors. Lluny de la vida pública i amb la seva imatge cada cop més deteriorada, el seu futur dins de la família reial britànica continua sent incert.