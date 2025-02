Pilar Eyre pren una decisió amb la Família Reial que disgustarà la reina Letícia

El passat mai desapareix del tot, i menys quan es tracta d'una figura com el rei Joan Carles. La seva vida està plena d'episodis que han alimentat rumors, llibres i polèmiques. No obstant això, ara, una nova revelació amenaça en remoure les aigües de la Casa Reial.

La periodista Pilar Eyre ha tret a la llum una anècdota que, sens dubte, no serà del grat de Felip VI i la reina Letícia. I és que, després de la seva intervenció, la de Barcelona ha avivat els rumors sobre la vida privada de l'emèrit.

Pilar Eyre pren una decisió amb la Família Reial

En la seva última intervenció al programa Tot es mou, presentat per Helena Garcia Melero, l'escriptora ha sorprès. Pilar Eyre ha explicat que havia trobat una història poc coneguda mentre investigava un nou llibre.

"He estat fent una mica d'arqueologia... Això són unes memòries que ha escrit María Ángeles Grajal sobre el seu marit, el torero Jaime Ostos. El que més ha cridat l'atenció d'aquesta biografia és una anècdota de Joan Carles i de Jaime Ostos", ha declarat la catalana.

Segons Pilar Eyre, ambdós van coincidir a Saragossa després d'una correguda i van decidir continuar la nit en companyia d'unes senyoretes. Van anar a una habitació del Gran Hotel de Saragossa i, segons les paraules de l'escriptora, van fer una orgia.

Un episodi que, si es confirma, afegiria un nou capítol a la ja controvertida biografia de l'emèrit. Pilar Eyre ubica aquest episodi l'any 1955, poc després de la mort d'Alfons de Borbó.

Aleshores, Joan Carles encara no era rei, però ja es movia en cercles on la discreció no sempre era la norma. Aquesta mena d'històries continuen generant impacte, sobretot en un moment en què la Casa Reial ha intentat distanciar-se de les polèmiques.

Felip i Letícia podrien disgustar-se després d'aquesta última informació

Felip VI i Letícia han intentat construir una imatge d'estabilitat i transparència, però revelacions com aquesta posen a prova el pes del passat sobre el present.

Tots els indicis apunten que el llibre de María Ángeles Grajal portarà més detalls que podrien incomodar la Família Reial. Joan Carles ha estat protagonista de moltes controvèrsies, i aquesta història reforça la imatge d'un sobirà la vida del qual ha estat marcada pels excessos.