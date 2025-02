Troben mort l'actor Gene Hackman i la seva dona a casa seva

El món del cinema ha rebut una tràgica notícia. Gene Hackman, una de les llegendes de Hollywood, ha estat trobat mort amb la seva esposa, Betsy Arakawa, a la seva residència de Santa Fe, a Nou Mèxic. La notícia ha commocionat la indústria de l'entreteniment, que acomiada un actor que va deixar una empremta inesborrable en el setè art.

Hackman, que tenia 95 anys, va ser un dels actors més reconeguts de la seva generació. Al llarg de la seva extensa carrera, va aconseguir dos premis Òscar, quatre Globus d'Or (incloent-hi el prestigiós Premi Cecil B. DeMille) i dos BAFTA. En definitiva, es va consolidar com un referent en la interpretació cinematogràfica.

El sheriff del comtat de Santa Fe, Adan Mendoza, va confirmar la troballa, que també va incloure el gos de la parella. Encara que la investigació continua en curs, les autoritats han assenyalat que no hi ha indicis de criminalitat en les morts. No obstant això, no s'han proporcionat detalls sobre les possibles causes del decés de la parella.

Un actor polivalent que va conquerir el públic

Gene Hackman, el nom complet del qual era Eugene Allen Hackman, va néixer a San Bernardino, Califòrnia, el 1930. Al llarg d'una carrera que va abastar més de quatre dècades, Hackman es va consolidar com un dels actors més versàtils i respectats de Hollywood.

La seva trajectòria va començar als anys 60, però va ser a la dècada dels 70 quan va assolir el cim de l'èxit. Destaquen els seus papers memorables en pel·lícules dirigides per cineastes de la talla de Francis Ford Coppola, William Friedkin i Alan Parker, entre d'altres.

La seva versatilitat el va portar a participar en una àmplia varietat de gèneres, des d'acció i thriller fins a comèdia i drama. Entre les seves pel·lícules més destacades es troben The French Connection, que li va valer el seu primer Òscar com a millor actor.

També Unforgiven, per la qual va rebre la seva segona estatueta, aquesta vegada com a millor actor de repartiment. Gene Hackman també va protagonitzar èxits com Superman: La pel·lícula, Enemy of the State, The Royal Tenenbaums, L'aventura del Posidó, Marea roja i Poder absolut.

No obstant això, Gene Hackman es va retirar de l'actuació el 2004, deixant un llegat cinematogràfic difícil d'igualar. De fet, una de les últimes vegades que se'l va veure en públic va ser als Globus d'Or de l'any 2003, 22 anys enrere.

En definitiva, l'actor va protagonitzar una carrera marcada per actuacions impecables i un carisma únic a la pantalla. La seva mort deixa un buit en el món del cinema i en el cor dels seus seguidors, que sempre el recordaran com un dels actors més grans de Hollywood.