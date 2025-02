Preocupació per Claudia Bavel, ex d'Iker Casillas: 'No sé si és febre o...'

Ahir, al plató de Ni que fuéramos, van saltar les alarmes sobre l'estat de salut de Claudia Bavel. L'ex d'Iker Casillas, d'actualitat pels compromesos missatges amb Joaquín Sánchez, travessa un moment molt complicat. "No sé si és febre o ansietat", li confessava a Javier de Hoyos.

L'última polèmica protagonitzada per Bavel ha acabat sobrepassant l'actriu, fins al punt d'haver de cancel·lar la seva feina. Claudia ha expressat sentir-se incòmoda amb la situació i completament sola. Per no parlar del sentiment de traïció que ha experimentat en apuntar que persones properes a ella han estat les que han divulgat els missatges.

Salta la preocupació per Claudia Bavel, ex d'Iker Casillas

Claudia Bavel es troba actualment al centre d'una gran polèmica a causa de la filtració de missatges privats entre ella i l'exfutbolista Joaquín. Després que saltés a la fama per haver tingut una relació amb Iker Casillas, l'actriu de cinema per a adults continua sent d'interès.

Sobretot, per la llista de famosos amb els quals ella assegura haver tingut algun tipus de relació. No obstant això, l'assetjament de la premsa i estar en el focus mediàtic ha acabat passant-li factura a la catalana. Ahir una última hora sobre Claudia va fer augmentar la preocupació sobre el seu estat de salut.

"No sé si és febre o ansietat", va dir Javier de Hoyos al plató de Ni que fuéramos després d'haver parlat personalment amb ella. El col·laborador s'ha guanyat la confiança de Claudia i la jove no ha dubtat a sincerar-se amb ell. Reconeix que aquesta polèmica amb Joaquín l'ha sobrepassat, fins al punt de recloure's a casa seva i no voler sortir.

"Visc sola, no tinc a qui recórrer ni amb qui desfogar-me", va explicar Bavel sobre com es troba realment. De Hoyos va assenyalar que la jove s'ha sentit molt "atacada" amb el tema de Joaquín i assetjada pels mitjans. "Havia de gravar una entrevista per a un programa i l'ha cancel·lat per l'atac d'ansietat en què es troba", va dir Javier.

Claudia Bavel pateix les conseqüències de les seves últimes polèmiques

Claudia Bavel no va trigar a reaccionar quan van sortir a la llum les seves polèmiques converses amb Joaquín. Si bé amb Iker Casillas, molts es van posicionar al seu costat, amb l'exfutbolista andalús ha estat totalment diferent.

Durant aquests dies, l'actriu ha estat el focus de la notícia i s'ha creat un debat al voltant de les seves veritables intencions. En les seves entrevistes, ha alimentat l'interès cap a la seva persona donant noms d'altres famosos amb els quals ha tingut algun tipus de relació.

No obstant això, en el cas de Joaquín, Bavel manté que mai va ser la seva intenció fer públiques les seves converses. En un comunicat emès per ella mateixa, defensa que ha estat traïda per persones "que creia amigues". També descarta que el seu desig sigui ser famosa a costa de veure's relacionada amb persones conegudes i destacades.

No obstant això, les informacions que tenen alguns mitjans desmenteixen la versió de Claudia. "Volia utilitzar el mateix modus operandi que va utilitzar amb Iker Casillas", va revelar Patricia Requejo a TardeAR sobre la suposada trampa de Bavel a Joaquín.

Totes aquestes crítiques han acabat afectant personalment la salut de la jove. Se sent impotent i incapaç de defensar-se i tampoc sap en quines persones del seu entorn pot confiar. En aquest sentit, Javier de Hoyos ha aconseguit que Claudia se sinceri amb ell malgrat les crítiques que està rebent per defensar-la.

Per ara, el que queda clar és que Claudia tornarà a parlar i intentarà aclarir el que realment s'amaga darrere de la seva última polèmica.