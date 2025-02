El Museu de Cera de Madrid confessa una cosa de la princesa Leonor: 'Experiència...'

El Museu de Cera de Madrid tenia per davant un complicat projecte relacionat amb la princesa Leonor: fer la seva figura. Des del museu, confessen que no va ser una tasca senzilla pels trets delicats de l'hereva, tot i que afirmen que "és una experiència única". Elsa Neri porta mesos treballant en l'escultura i ja està llesta per exposar-la al públic.

Passarà el pròxim divendres 14 de febrer i l'expectació per veure-la és màxima. Des del Museu de Cera, asseguren que Leonor és "una de les figures més esperades i sol·licitades pels nostres visitants". El nerviosisme està molt present, ja que, en tractar-se d'un personatge públic, tots els ulls escrutaran al mil·límetre l'escultura de cera.

El Museu de Cera confirma l'últim sobre la princesa Leonor

Tot està llest perquè aquest divendres, el Museu de Cera de Madrid presenti davant el seu públic la seva última adquisició. Durant mesos, s'ha estat treballant per polir cada detall de la que serà la nova estàtua de la princesa Leonor.

Des del museu han confirmat que no ha estat una tasca gens fàcil pels trets delicats de la princesa. La seva escultora, Elsa Neri, arribada de Mèxic, ha procurat calcar al mil·límetre cada expressió i realitat de Leonor. "És una experiència única", expliquen els gerents del museu sobre què és comptar amb la princesa Leonor entre els seus personatges.

La figura de l'hereva es convertirà en una nova atracció del museu, unint-se a altres personalitats rellevants de la història i la cultura espanyola. A més, suposa l'actualització de la realitzada el 2014, ja que la filla de Felip ha experimentat un canvi notable.

La creació de la figura de Leonor ha estat un procés complex que ha requerit un estudi exhaustiu de la seva imatge. Neri ha hagut de lidiar amb els trets delicats i subtils de la jove hereva, buscant la major fidelitat possible. I sembla que el resultat ha estat del tot satisfactori per a la seva creadora.

"Quan acabo és perquè considero que el resultat és bo", ha assenyalat, confessant no estar nerviosa per la presentació. No obstant això, cal destacar que en el cas de Leonor no ha estat fàcil treballar en la seva escultura. Sobretot, perquè, a diferència d'altres personatges, ha treballat "a cegues" en no poder comptar amb la seva presència física.

El Museu de Cera presenta la nova princesa Leonor

El Museu de Cera de Madrid ha confirmat que la figura de la princesa Leonor està llesta per ser exhibida al públic. La creació de l'escultura ha generat gran expectació entre els mitjans de comunicació i el públic en general. Una àmplia majoria està desitjant conèixer el treball que ha realitzat l'artista mexicana i si ha aconseguit plasmar l'autèntica futura reina.

Tenint en compte el singular de la situació, el projecte, sens dubte, ha estat un dels més complicats als quals s'ha enfrontat. De fet, aquest desafiament ha retardat la presentació, que originalment s'havia planejat per a desembre.

Tot comença amb una base de fang especial, cosa que permet fer ajustos abans de la fase final. Un cop aprovada l'estructura bàsica, la figura es construeix en silicona o guix, materials resistents que asseguren durabilitat. El toc final el donen els detalls, com els ulls de resina i els cabells reals, que s'incorporen per a un acabat més realista.

El procés de creació de la figura va ser particularment complicat perquè la Família Reial no va proporcionar mesures ni va assistir al museu. En algunes ocasions, l'escultora fins i tot va recórrer a la imatge de dones amb característiques similars a Leonor per assegurar una major precisió en la figura.

Caldrà esperar al pròxim divendres per saber si realment el Museu de Cera ha aconseguit plasmar una perfecta princesa Leonor.