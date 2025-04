Comunicat urgent dels reis Felip i Letícia després de l'apagada: ja no poden seguir

Felip i Letícia han emès un comunicat després del problema elèctric que es va produir ahir: no poden seguir amb la seva agenda i modifiquen els seus plans. Ahir dilluns 28 d'abril, l'apagada massiva que va afectar la península Ibèrica, ha obligat els reis a cancel·lar la seva visita oficial a Jaén prevista per avui dimarts. Aquest esdeveniment formava part de la commemoració del 1.200 aniversari de la capitalitat de la ciutat.

La decisió es va prendre a causa de la interrupció generalitzada del subministrament elèctric, que va provocar la reconfiguració de l'agenda reial. En lloc de la visita a Jaén, el rei Felip ha presidit una reunió del Consell de Seguretat Nacional al Palau de la Moncloa. La decisió va ser presa conjuntament amb el president del Govern, Pedro Sánchez, amb l'objectiu de garantir l'operativitat del Consell en circumstàncies excepcionals.

Felip i Letícia anuncien una última hora després del que ha succeït a Espanya

La fallada energètica d'ahir va causar estralls a tota Espanya, afectant fins i tot l'agenda reial. Felip i Letícia van atendre els seus compromisos durant el matí d'ahir, fins i tot després de succeir-se l'apagada. El rei va rebre el president de l'Equador alhora que es mantenia en contacte amb Pedro Sánchez per conèixer la situació.

No obstant això, aquest mateix dimarts, Felip i Letícia han compartit un comunicat cancel·lant l'agenda prevista per avui. La Casa Reial ha emès un comunicat oficial confirmant la cancel·lació de diversos esdeveniments, entre ells la seva visita a Jaén programada per aquest matí.

La cancel·lació de la visita a la capital andalusa ha estat, per fortuna, l'únic compromís oficial d'importància dels reis per a aquesta jornada. L'acte estava programat per començar a les 11:45 hores i incloïa recorreguts per diferents punts de la ciutat andalusa. No obstant això, l'apagada ha requerit que Felip estigui present a la reunió del Consell de Seguretat Nacional al Palau de la Moncloa.

Al palau s'ha reunit amb el president del Govern i diversos experts per abordar el que va ocórrer durant el dia d'ahir. El tall d'energia va provocar dificultats severes en les comunicacions, sistemes de transport i sectors essencials com hospitals i serveis d'emergència. Felip s'ha interessat per les mesures que s'estan duent a terme i les possibles causes de la fallada elèctrica.

Felip i Letícia paralitzen la seva agenda institucional

La suspensió de l'agenda reial reflecteix la gravetat de l'apagada. L'esdeveniment va causar importants trastorns a nivell nacional, i Felip i Letícia s'han mostrat preocupats per l'incident. Sobretot, perquè encara no hi ha confirmació exacta de les causes que han portat a la pèrdua massiva del subministrament de tota la Península.

Per això, el rei ha volgut presidir el Consell de Seguretat Nacional per conèixer de primera mà l'última hora. L'impacte de l'apagada sobre l'agenda reial ha estat significatiu i visible per a tots gràcies al comunicat de Casa Reial.

La resposta dels reis davant aquesta situació demostra el seu compromís amb l'estabilitat institucional i la seguretat nacional. La cancel·lació del viatge a Jaén i la participació en el Consell de Seguretat Nacional reflecteixen la seva disposició per adaptar-se a les circumstàncies excepcionals. Aquest esdeveniment subratlla la importància de la flexibilitat i la capacitat de resposta de la Casa Reial davant situacions d'emergència.

Ja ho vam veure després de la DANA de València quan Felip i Letícia es van traslladar a les zones afectades per la riuada. Igual que en aquesta ocasió, la seva agenda es va veure modificada pel que va succeir i van decidir implicar-se amb els afectats. Ara, els reis tornen a demostrar el seu interès per la ciutadania cancel·lant aquells actes menys rellevants per altres de major importància.