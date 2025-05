Adara Molinero anuncia la pitjor notícia sobre Sofía Suescun i la seva mare

Adara Molinero ha decidit no callar i respondre a Sofía Suescun després de les últimes declaracions que la influencer va fer sobre ella. La que va ser concursant de Supervivientes ha sentenciat la navarresa després que aquesta opinés sobre la relació que Adara manté amb la seva mare. "Com una persona pot jutjar o donar lliçons de moral quan la seva pròpia vida és un desastre?", deixava anar Molinero sobre la filla de Maite Galdeano.

Va ser en el pòdcast En las mejores familias on la madrilenya i la seva mare van admetre que la seva relació no passava pel seu millor moment. De fet, aquesta topada hauria arribat a perjudicar seriosament el vincle que hi ha entre Elena Rodríguez i la seva filla.

Després d'escoltar el contingut de l'esmentat episodi, Sofía Suescun entrava en directe a Socialité per opinar sobre l'actitud d'Adara. La col·laboradora explicava que per a ella "és curiosa aquesta negativitat d'Adara contra el món sencer", expressava la nòvia de Kiko Jiménez.

Adara Molinero assegura que la vida de Sofía Suescun és un "desastre"

Segons la navarresa, fins ara "mai havíem vist una Adara contra la seva mare, posant-la contra les cordes". Unes paraules que, a la vista està, no van asseure gens bé a Adara Molinero.

L'ex d'Hugo Sierra es mostrava taxativa en parlar de Sofía i aprofitava la seva presència en el pòdcast per carregar contra ella. "Em vaig quedar shockejada", assegurava l'exconcursant de Gran Hermano per descriure com es va prendre les paraules de Sofia.

Adara, farta que el focus estigui posat en els seus conflictes, atacava de manera directa la seva oponent. "Vaig ser molt generosa quan va sortir tot el tema de la teva mare", sentenciava, apuntant al conflicte protagonitzat per la navarresa i Maite Galdeano. I continuava: "Has rebutjat la teva mare com a un gos".

La veritat és que aquesta rèplica realitzada per Adara arriba poques setmanes després d'un altre sonat enfrontament. Adara explicava en el seu pòdcast que el pare del seu fill, Hugo Sierra, porta mesos sense veure el petit, i l'acusava de no estar a l'altura.

Sofía Suescun no es va quedar callada quan Adara la va qüestionar pel seu físic

Posteriorment, Suescun qüestionava Molinero a Socialité insistint que no és capaç de portar-se bé amb el pare del seu fill. "Que recapaciti. Perquè tampoc és molt normal tenir tants problemes amb les persones que t'envolten, potser el principal problema el tens amb tu", deixava anar la navarresa.

Poc després arribaria la resposta d'Adara, qui no va tenir manies a carregar contra el físic de Sofía: "Pobreta la boca cavall. Tenia enveja del meu nas, tant que em va preguntar pel meu cirurgià. Qui és l'envejosa?", escrivia la madrilenya a X.

La veritat és que aquest intercanvi de retrets el que confirma és que, les que van ser amigues, estan cada vegada més lluny. Va ser quan Adara va entrar a Supervivientes 2023 quan Sofia es va mostrar del costat d'Asraf Beno titllant de "maldestra" a la filla d'Elena Rodríguez. Des de llavors el que ambdues influencers han intercanviat ha estat una interminable llista de retrets.